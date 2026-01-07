Neve a Castelnuovo di Val di Cecina: paese imbiancato ma nessuna criticità

Written by admin• 8:13 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Un’Epifania dal clima pienamente invernale a Castelnuovo di Val di Cecina, dove nella mattinata di ieri una perturbazione fredda ha regalato al paese un paesaggio completamente imbiancato. In circa tre ore sono caduti oltre 10 centimetri di neve, trasformando il borgo in uno scenario suggestivo che non si vedeva da tempo.

Nonostante l’intensità delle precipitazioni, non si sono registrati particolari disagi. L’amministrazione comunale è intervenuta fin da subito con mezzi spargisale e pale meccaniche, garantendo la percorribilità delle principali arterie stradali. Alle operazioni ha preso parte anche il vicesindaco Evariusto Nesi, presente sul territorio insieme agli operai comunali.

Grazie agli interventi tempestivi, le strade principali e gli accessi alle attività commerciali sono stati rapidamente liberati e le scuole sono rimaste regolarmente aperte, segno di una situazione costantemente sotto controllo.

Se la viabilità non ha subito ripercussioni rilevanti, a festeggiare sono stati soprattutto i bambini, che hanno riempito le strade tra pallate di neve e improvvisate discese con gli slittini, trasformando la giornata in un momento di gioia collettiva.

Castelnuovo di Val di Cecina conferma così come una buona organizzazione e un lavoro coordinato possano consentire di gestire al meglio anche gli eventi meteo più intensi, lasciando spazio allo spettacolo e alla magia della neve.

