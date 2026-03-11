Università di Pisa, cerimonia per i professori emeriti e conferimento dell’Ordine del Cherubino

Written by Redazione• 12:43 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 11, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza”, si terrà la cerimonia ufficiale di saluto ai nuovi professori emeriti dell’Università di Pisa e il conferimento dell’Ordine del Cherubino. L’iniziativa sarà introdotta dal rettore Riccardo Zucchi.

I nuovi professori emeriti sono Massimo Augello, Stefano Del Prato, Stefano Garzonio, Giacomo Lorenzini, Giuliano Manara e Franco Turini. Il titolo di emerito viene attribuito con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, su proposta degli atenei, ai professori ordinari in pensione con almeno venti anni di servizio.

Durante la cerimonia sarà inoltre conferito l’Ordine del Cherubino, una delle più prestigiose onorificenze dell’Ateneo pisano, a dieci docenti ordinari che si sono distinti per meriti scientifici o per il contributo alla vita universitaria. I destinatari sono Elisabetta Catelani (Giurisprudenza), Roberto Saletti (Ingegneria dell’Informazione), Antonio Brogi (Informatica), Pierluigi Barrotta (Civiltà e Forme del Sapere), Emanuela Turillazzi (Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica), Matteo Novaga (Matematica), Lorenzo Di Bari (Chimica e Chimica Industriale), Lisandro Benedetti Cecchi (Biologia), Sergio Rocchi (Scienze della Terra) e Marcella Aglietti (Scienze Politiche).

L’Ordine del Cherubino viene conferito dal rettore, su deliberazione del Senato Accademico, ed è accompagnato dalla consegna di un diploma e dell’insegna con il simbolo del Cherubino, emblema storico dell’Università di Pisa.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Marzo 11, 2026