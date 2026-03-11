Calci, due giornate per scoprire il lavoro del Cantiere Forestale sul Monte Pisano

Written by Redazione• 1:22 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCI- L’amministrazione comunale di Calci invita la cittadinanza a partecipare alle Giornate del Cantiere Forestale, un’iniziativa di due giorni dedicata alla scoperta delle attività svolte dagli operai comunali impegnati negli interventi sul Monte Pisano, in particolare nelle aree del demanio forestale della Regione Toscana.

Il programma si aprirà venerdì 13 marzo alle ore 15 nella sala consiliare del Comune, con un incontro informativo. Dopo i saluti istituzionali della vicesindaca facente funzioni Valentina Ricotta e del consigliere regionale Massimiliano Ghimenti, interverranno gli assessori Fabio Mencarelli e Luca Fanucci, Eleonora Ducci, sindaca di Talla e delegata Anci Toscana per forestazione e politiche AIB, Silvia Lorenzoni, funzionario tecnico del settore Forestazione Monte Pisano del Comune di Calci, e Luca Tonarelli della società Dream, coinvolta in diversi progetti sul Monte Pisano.

Alle 16.45 è previsto il trasferimento in via del Paduletto per la visita alla sede del Cantiere Forestale e al Centro intercomunale di Protezione Civile, alla presenza degli operai Guido Cavallini, Alessandro Consani, Davide Consani, Enrico Conti e Massimo Galletti, che illustreranno il lavoro svolto sul territorio.

Le iniziative proseguiranno sabato 14 marzo dalle ore 9, con una dimostrazione pratica delle attività del Cantiere Forestale direttamente sul Monte Pisano. Il punto di ritrovo sarà comunicato durante l’incontro di venerdì e pubblicato sul sito del Comune di Calci.

