Pisa, al via dal quartiere Stazione la campagna di ascolto nei quartieri del Comune

PISA- 12:06 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- È partita dal quartiere della Stazione la campagna di incontri pubblici promossa dall’amministrazione comunale di Pisa dal titolo “Il Quartiere del futuro per la città che cambia”. La prima assemblea si è svolta martedì 10 marzo al Dopolavoro Ferroviario, alla presenza del sindaco Michele Conti e degli assessori della giunta.

Il ciclo prevede dieci tappe nei quartieri cittadini nei prossimi due mesi e si concluderà il 26 maggio a Putignano. L’obiettivo è aprire un confronto diretto con i residenti per raccogliere segnalazioni, proposte e indicazioni utili a migliorare servizi, sicurezza, spazi pubblici e qualità della vita.

«Vogliamo promuovere un percorso di ascolto diffuso – ha spiegato il sindaco Conti – per confrontarci con i cittadini sulle azioni realizzate finora e sulle prospettive future. La città è cambiata e per questo è fondamentale capire quali criticità restano nei quartieri e quali sono le esigenze dei residenti».

Gli interventi realizzati nel quartiere Stazione

Nel corso dell’incontro il sindaco ha illustrato alcune delle principali opere e iniziative realizzate negli ultimi anni nell’area della Stazione. Tra queste la riqualificazione di piazza della Stazione e di viale Gramsci, completata tra il 2022 e il 2024 grazie ai fondi del Bando Periferie, con un investimento complessivo di 2,6 milioni di euro. L’intervento ha riguardato pavimentazioni, illuminazione, arredi urbani, aree verdi e la riorganizzazione della mobilità.

Sempre nell’ambito della rigenerazione urbana è stato realizzato il Parco urbano Stampace, un’area verde di 19mila metri quadrati tra via Nino Bixio e la Sesta Porta, con alberi, giochi per bambini e percorsi pedonali. Nella zona è stato inoltre realizzato il murale dell’artista brasiliano Kobra dedicato a Galileo Galilei.

Tra i nuovi servizi attivati nel quartiere figura il trasferimento degli uffici comunali di Anagrafe e Stato civile alla Sesta Porta, insieme ad altri servizi pubblici, con l’obiettivo di creare un polo dedicato ai servizi ai cittadini. Sul fronte della mobilità sono stati realizzati il parcheggio Metropark da 300 posti e un’area con 53 stalli riservati ai residenti.

Sicurezza e servizi sociali

Per quanto riguarda la sicurezza, nel quartiere sono state introdotte misure straordinarie come la zona rossa, attivata nel 2025 in alcune strade dell’area della Stazione per contrastare fenomeni di illegalità e migliorare i controlli, oltre all’ordinanza antivetro. Nel 2024 è stato inoltre raddoppiato il contingente dei militari dell’operazione Strade Sicure, con presidi fissi alla Stazione e in piazza Vittorio Emanuele.

Sul piano sociale prosegue l’attività delle Unità di strada e del presidio di piazza Vittorio Emanuele, che forniscono assistenza alle persone senza dimora. È inoltre in corso la riqualificazione della palazzina di via Battisti, dove entro ottobre 2026 sarà attivato il progetto Binario 14, destinato a servizi di accoglienza e supporto per persone in situazione di fragilità.

I progetti futuri

Tra i prossimi interventi illustrati durante l’assemblea c’è la riqualificazione della “stazioncina” dell’ex Cpt in via Silvio Pellico, che diventerà uno spazio dedicato a informazioni turistiche, eventi culturali e attività espositive. L’edificio, dopo anni di abbandono, sarà recuperato grazie a un’operazione di permuta con la Provincia.

Prevista inoltre l’organizzazione di eventi culturali sotto i loggiati di piazza Vittorio Emanuele, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, per contribuire alla valorizzazione dell’area.

L’incontro si è concluso con il confronto diretto con i cittadini, che hanno segnalato diverse questioni tra cui maggiore presenza della polizia municipale, pulizia più frequente delle strade, controlli sul conferimento dei rifiuti, miglioramento della viabilità e più servizi per i residenti. L’amministrazione ha raccolto le osservazioni impegnandosi a valutarle nell’ambito delle prossime azioni sul quartiere.

Last modified: Marzo 11, 2026