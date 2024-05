Pisa, secondo appuntamento di “Dimensione Zero”: performance sull’Aria al Museo di San Matteo

Scritto da admin• 12:51 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Dopo il debutto del 4 maggio con il primo appuntamento del progetto “Dimensione Zero” dedicato all’elemento “terra”, sabato 18 maggio si terrà il secondo evento dedicato all’elemento “aria” al Museo di San Matteo di Pisa, in occasione della giornata internazionale dei musei.

Gli spettacoli inizieranno alle 20:45 e 21:30. Per partecipare è necessaria la prenotazione via email a segreteriaparallelo@gmail.com, indicando l’orario e il numero di persone. L’evento include una breve visita guidata del Museo e una performance sull’elemento “aria”. Solo per questa data, sarà richiesto un biglietto simbolico di 1 euro.

I prossimi appuntamenti del progetto sono il 1 giugno, dedicato al “fuoco” presso la Torre della Cittadella, e l’8 giugno, dedicato all'”acqua” al Museo delle Navi Antiche di Pisa. “Dimensione Zero” è promosso dall’associazione Parallelo Dance con il patrocinio di diverse istituzioni e la collaborazione di varie associazioni.

