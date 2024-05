Protocollo d’Intesa tra il Comando dei Vigili del Fuoco e Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri

Scritto da admin• 8:07 am• Pisa, Attualità

PISA – E’ stato siglato presso l’aula magna del Comando dei VV.F. di Pisa, il protocollo di intesa fra il Comando VV.F. di Pisa e gli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti Architetti P.P.C., Periti Industriali e Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Pisa.

Attraverso la sottoscrizione di tale protocollo, il Comando e gli Ordini e Collegi intendono mettere a fattor comune le rispettive specificità e competenze per potenziare le attività di promozione dei principi ed i valori della sicurezza e della prevenzione incendi, mediante attività formative con la realizzazione di corsi ed aggiornamenti in materia di prevenzione incendi, l’utilizzo di spazi per la didattica e per la convegnistica, finalizzate alla diffusione ed alla conoscenza delle tematiche tipiche della prevenzione incendi nel dettaglio e della sicurezza in generale. Per favorire tale iniziative è stata istituita una consulta permanente che costituirà un prezioso tavolo di lavoro a livello locale che si riunirà periodicamente per l’esame di quesiti, normative ed iniziative volte alla massima divulgazione della cultura della sicurezza.

