L’amaro SestoSenso porta Calci nel mondo: a Massimiliano Poli la massima onorificenza del Comune

Written by Redazione• 12:32 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCI – La sindaca Valentina Ricotta e la giunta hanno consegnato al produttore la medaglia ufficiale dell’amministrazione. Presentato anche il nuovo gin “15.11 – Intuition Spirit”.

La medaglia ufficiale del Comune di Calci a Massimiliano Poli, che attraverso l’amaro SestoSenso ha saputo coniugare ricerca, tradizione e innovazione, realizzando un prodotto rappresentativo del territorio e premiato a livello internazionale. La massima onorificenza dell’amministrazione calcesana è stata consegnata venerdì scorso dalla sindaca Valentina Ricotta e dalla giunta comunale.

Prodotto a Calci, l’amaro SestoSenso ha conquistato la medaglia di bronzo ai World Liqueur Awards nel 2023, 2025 e 2026, l’oro a Francoforte nel 2025, medaglie d’oro e d’argento a Lione nel 2025 e 2026 e il bronzo agli Iwsc Awards 2026. È stato inoltre inserito nella Top 100 dei prodotti 2026 di Class Editori e Gambero Rosso.

La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare il nuovo London Dry Gin “15.11 – Intuition Spirit”. Il prodotto nasce da una ricetta simile a quella dell’amaro SestoSenso, ritrovata da Franco Poli, padre di Massimiliano, all’interno di un’antica chiave nella falegnameria di famiglia.

L’amaro e il gin vengono oggi prodotti da Massimiliano Poli con il marchio “Intuition 1944 – Botanical Spirit”, recuperando e reinterpretando quelle antiche ricette.

«15.11 nasce dalla stessa storia familiare che ci ha portato a riportare in vita SestoSenso – racconta Poli –. Le due ricette erano legate a due chiavi uguali, ritrovate in luoghi diversi a pochi giorni di distanza. Il nome del gin è la data riportata sulla prima pergamena. Con questo nuovo prodotto vogliamo continuare a raccontare Calci, il Monte Pisano, la memoria di babbo e il valore delle botaniche del territorio, dando vita a un progetto nuovo ma profondamente legato alle nostre origini».

«Il forte legame con Calci offre l’opportunità di promuovere anche il nostro territorio e di questo siamo entusiasti, onorati e grati – sottolinea la sindaca Valentina Ricotta –. Rivolgiamo a Massimiliano un grande in bocca al lupo per questo nuovo prodotto e gli rinnoviamo i complimenti per gli importanti riconoscimenti ricevuti e che ancora saprà meritarsi, vista la passione, la dedizione e la professionalità che riesce a mettere nel suo lavoro».

Last modified: Luglio 28, 2026