Premio Eco-Innovazione, 20mila euro per le imprese: Pisa protagonista anche nella valutazione dei progetti

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PISA – Anche le micro, piccole e medie imprese della provincia di Pisa potranno concorrere alla quarta edizione del “Premio Eco-Innovazione 2026”, promosso dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest per valorizzare i percorsi di sostenibilità e innovazione del tessuto produttivo locale.

L’iniziativa mette in palio due premi da 10mila euro lordi ciascuno, accompagnati da una pergamena di merito. Il bando interessa in egual misura le imprese con sede nelle tre province comprese nel territorio camerale: Pisa, Lucca e Massa-Carrara. Almeno uno dei due riconoscimenti sarà riservato a una microimpresa.

Le candidature potranno essere presentate tramite posta elettronica certificata dal 10 settembre al 20 ottobre 2026.

Particolarmente significativo il ruolo di Pisa nella valutazione delle proposte. Nel Comitato tecnico saranno infatti presenti rappresentanti delle tre istituzioni universitarie cittadine – Università di Pisa, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna – insieme alla Scuola IMT Alti Studi Lucca, a esperti del settore e a componenti del Consiglio camerale. Rispetto alle altre province coinvolte, Pisa esprime dunque la più ampia rappresentanza accademica all’interno dell’organismo incaricato di esaminare i progetti.

Saranno ammessi programmi realizzati nell’ultimo biennio e finalizzati all’introduzione di prodotti e servizi innovativi, all’efficientamento dei processi produttivi, alla riduzione delle emissioni e all’adozione di modelli di economia circolare. L’iniziativa si inserisce nelle linee dell’Agenda 2030 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenendo la doppia transizione ecologica e digitale del sistema economico della Toscana Nord-Ovest.

«La quarta edizione del Premio Eco-Innovazione conferma la volontà dell’Ente di premiare le imprese che investono in sostenibilità e digitalizzazione per consolidare la propria competitività – dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini –. Coniugare crescita economica, tutela ambientale e valore sociale rappresenta una scelta strategica imprescindibile per lo sviluppo dell’intera area vasta».

Il Comitato tecnico valuterà l’originalità dell’innovazione, l’impatto economico, sociale e ambientale, i fattori abilitanti e le prospettive di crescita delle imprese candidate.

Le aziende ammesse alla valutazione entreranno di diritto nel “Club delle Imprese Innovative”, istituito presso la Fondazione di Partecipazione Isi, che fornisce il supporto tecnico al premio. L’adesione consentirà alle imprese di accedere a un percorso di affiancamento e di sviluppare collaborazioni con altre realtà innovative del territorio.

Informazioni e assistenza per la partecipazione sono disponibili sul sito della Fondazione Isi: www.fondazioneisi.org.

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Last modified: Luglio 28, 2026