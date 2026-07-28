Pedalata al tramonto a Calambrone con “Biking on the Beach”

Written by Redazione• 12:34 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Fitness e divertimento al centro Eliopoli con gli istruttori Sara Bargagna, Flavio Grespi e Andrea Zanni.

Un’ora e mezza di sport, energia e divertimento in riva al mare. Sabato 1° agosto, dalle 18 alle 19.30, il centro Eliopoli di Calambrone ospiterà “Biking on the Beach”, evento organizzato dalla Federazione Fib & Fit e rivolto agli appassionati di fitness.

I partecipanti potranno prendere parte a una pedalata al tramonto guidata dagli istruttori Sara Bargagna, Flavio Grespi e Andrea Zanni, in una delle cornici più suggestive del litorale pisano.

«Siamo lieti di aver appoggiato questa importante iniziativa in una location così bella come il centro Eliopoli, che ringraziamo per l’ospitalità – dichiara Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Provincia di Pisa –. Sarà un’occasione per vivere lo sport all’aria aperta e condividere un momento di aggregazione e benessere».

Per partecipare è necessario prenotare la propria bike contattando Barbara Trimboli al numero 342 310 7957.

«Come associazione di categoria siamo felici di sostenere lo sport e le associazioni sportive del nostro territorio, promuovendo iniziative che valorizzano il benessere delle persone e il nostro litorale», conclude Del Sarto.

Attenzione: ho indicato “sabato” perché nel 2026 il 1° agosto cade di sabato; se l’evento è relativo a un altro anno, va mantenuto “venerdì”.

Last modified: Luglio 28, 2026