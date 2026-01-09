Università di Pisa, 468 ammessi ai corsi di area medica dopo la graduatoria nazionale

Written by admin• 11:39 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Sono 468 le studentesse e gli studenti ammessi all’Università di Pisa nei corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria dopo la pubblicazione, avvenuta l’8 gennaio, della graduatoria nazionale. Di questi, 197 risultano ammessi con riserva, non avendo superato tutti e tre gli esami del cosiddetto “semestre filtro”.

Con questi ingressi risultano coperti tutti i posti disponibili all’Ateneo pisano: 369 per Medicina e Chirurgia, 69 per Medicina Veterinaria e 30 per Odontoiatria e Protesi dentaria. Una seconda finestra di scorrimento delle graduatorie si aprirà il 16 gennaio, nel caso in cui alcuni posti dovessero restare vacanti per rinuncia. Le graduatorie relative ai corsi affini sono invece attese per la fine del mese.

Per le studentesse e gli studenti ammessi con debiti formativi, l’Università di Pisa ha attivato specifici corsi di recupero in Biologia, Chimica e Fisica. Le lezioni, a frequenza consigliata ma non obbligatoria, si svolgeranno dal 19 al 28 gennaio e potranno essere seguite sia in presenza sia da remoto. Per ciascuna materia sono previste 16 ore di attività didattica, tenute dai docenti che hanno già svolto gli insegnamenti durante il semestre filtro.

Gli esami di recupero si terranno in tre appelli: il 6, 20 e 24 febbraio per Fisica e il 7, 21 e 25 febbraio per Biologia e Chimica. Le prove consisteranno in test a risposta multipla con 31 quesiti e un tempo a disposizione di un’ora e quindici minuti per ciascun esame. La valutazione sarà espressa in trentesimi e non sarà necessaria l’accettazione del voto: in caso di più tentativi, verrà automaticamente registrato il risultato migliore.

L’Ateneo ha inoltre deciso di aprire i corsi di recupero anche agli studenti con zero crediti, cioè a coloro che non hanno superato il semestre filtro. I crediti eventualmente ottenuti potranno essere utilizzati per l’iscrizione ad altri corsi di studio dell’Università di Pisa. Per questi studenti sono previste sessioni di esame dedicate.

