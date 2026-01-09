Provvedimenti di viabilità per il mercato straordinario di domenica 11 gennaio

PISA – Per consentire lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confesercenti Pisa, nella giornata di domenica 11 gennaio saranno in vigore specifici provvedimenti temporanei di viabilità e sosta dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
In particolare:
- Lungarno Pacinotti (da piazza Carrara a piazza Garibaldi)
➝ divieto di transito veicolare
➝ divieto di sosta con rimozione coatta
- Lungarno Mediceo (da piazza Garibaldi a piazza Mazzini)
➝ divieto di transito veicolare
➝ divieto di sosta con rimozione coatta
- Ponte di Mezzo
➝ divieto di transito veicolare
➝ divieto di transito veicolare

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti.