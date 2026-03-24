Università di Pisa, 300mila euro dall’Europa per la Bright Night 2026

Written by Redazione• 11:51 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – L’Università di Pisa ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro dalla Commissione Europea per l’organizzazione della Bright Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, in programma venerdì 25 settembre 2026 in contemporanea a Pisa, Firenze e Siena.

Il contributo, assegnato per il biennio 2026-2027, premia il progetto BRIGHT-NIGHT, che coinvolge le principali università e istituzioni di ricerca della Toscana, confermando il valore della collaborazione tra enti accademici e scientifici del territorio.

Durante la Bright Night, piazze, musei e sedi universitarie si trasformano in spazi dedicati alla divulgazione scientifica, con esperimenti, dimostrazioni e attività aperte al pubblico. Nella scorsa edizione, a Pisa sono stati organizzati oltre 200 eventi, con la partecipazione di circa 2.000 studenti.

“Siamo molto felici di questo risultato, che conferma la forza della collaborazione tra le università e i centri di ricerca della Toscana – ha dichiarato Vittoria Raffa, delegata del Rettore per la ricerca nel settore delle Scienze della Vita e responsabile scientifica del progetto –. La Bright Night è un’occasione importante per avvicinare i cittadini alla ricerca e coinvolgere i più giovani, mostrando il ruolo fondamentale delle ricercatrici e dei ricercatori nelle sfide della società”.

Il progetto è tra i 49 selezionati in oltre 40 Paesi nell’ambito del programma europeo Horizon Europe – MSCA and Citizens, dedicato proprio alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori.

BRIGHT-NIGHT è coordinato dall’Università di Pisa insieme agli atenei di Firenze e Siena, all’Università per Stranieri di Siena, alla Scuola Superiore Sant’Anna, alla Scuola Normale Superiore, alla Scuola IMT Alti Studi Lucca e a importanti enti di ricerca come CNR, INFN, INGV, EGO e INAF, con il sostegno della Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì.

Last modified: Marzo 24, 2026