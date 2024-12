Unione Valdera approva il bilancio di previsione 2025-2027: investimenti per i cittadini, l’ambiente e la crescita sostenibile

Written by admin• 11:21 am• Attualità, Pontedera

PISA – Il Consiglio dell’Unione Valdera ha approvato il 19 dicembre il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, il documento fondamentale che mette al centro le esigenze dei cittadini, delle imprese e dell’ambiente.

“Siamo molto soddisfatti di aver approvato questo bilancio – ha dichiarato la Presidente dell’Unione Valdera, Arianna Buti – un risultato che nasce da un attento lavoro di programmazione e analisi da parte della nostra squadra di governo. Il bilancio contiene risorse essenziali per realizzare obiettivi strategici, tra cui investimenti nelle risorse umane e tecnologiche per migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’amministrazione. Abbiamo anche stanziato fondi per mantenere, ampliare e migliorare i servizi per la persona, garantendo accessibilità e semplificazione delle procedure. Un aspetto di grande rilevanza sono le risorse destinate a politiche sociali, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, per favorire l’inclusione e il benessere della comunità. Altre priorità del nostro programma sono la mobilità sostenibile, lo sviluppo economico, la pianificazione territoriale e le politiche di sicurezza per i cittadini. Vogliamo che la nostra Unione continui a rispondere ai bisogni dei cittadini, offrendo servizi di qualità e promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Un grazie sentito a tutti i colleghi e agli uffici che hanno lavorato alla redazione di questo bilancio, che abbraccia i prossimi tre anni e rafforza il ruolo dell’Unione come punto di riferimento per i 8 enti aderenti e per l’intero territorio, dimostrando capacità di programmazione e responsabilità finanziaria.“

Dicembre 24, 2024