Santa Luce, 400.000 euro per la riqualificazione del centro civico di Pomaia grazie al finanziamento della Regione Toscana

SANTA LUCE – La Regione Toscana ha recentemente inserito nel suo emendamento al bilancio regionale 2025-2027 un finanziamento di 200.000 euro per il 2025 e altrettanti per il 2026, destinato alla riqualificazione del centro civico di Pomaia. Il Comune di Santa Luce aveva infatti presentato un progetto con un valore complessivo di 400.000 euro, interamente finanziato dalla Regione.

Il centro civico di Pomaia è un progetto a lungo desiderato e sviluppato dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di creare un centro polifunzionale che offrirà nuovi spazi per le attività delle realtà associative e sociali locali. Inoltre, il centro ospiterà ambulatori medici, servizi comunali come la Bottega della Salute, il seggio elettorale, una seconda sede del COC comunale, e un eventuale rifugio sicuro in caso di emergenza. Sarà realizzata anche un’agorà esterna a servizio della comunità.

Il progetto prevede il consolidamento e l’adeguamento del fabbricato esistente, con l’ampliamento attraverso la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, in un’area verde inutilizzata. L’intervento includerà anche la sistemazione delle viabilità esterne e il miglioramento strutturale dell’edificio attuale. Il nuovo fabbricato, costruito con tecnologie leggere, avrà una superficie coperta di circa 60 mq e sarà integrato con le sale polivalenti esistenti, ampliandole e creando spazi più flessibili. Inoltre, grazie all’ampliamento, verranno eliminati gli attuali ostacoli architettonici.

La nuova sala polivalente ospiterà attività di vario tipo, inclusi incontri pubblici, convegni, iniziative didattiche e ludico-sportive, nonché riunioni delle associazioni locali. Sarà anche utilizzata come centro di accoglienza in caso di emergenza. Il nuovo spazio soddisferà così le esigenze della comunità, in particolare quella più “cosmopolita” di Pomaia, e risolverà la carenza di spazi per incontri pubblici nel territorio.

“La realizzazione di questo progetto è un grande traguardo politico e amministrativo per il nostro Comune“, commenta la sindaca di Santa Luce, Giamila Carli. “Si tratta del coronamento di un lungo percorso, che segna il raggiungimento anticipato di uno degli obiettivi principali del programma elettorale. Un successo che testimonia il lavoro perseverante della nostra macchina comunale, dei dipendenti e degli esperti coinvolti nella progettazione. Ringrazio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Regione Toscana e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo per il loro continuo supporto alla nostra comunità.“

