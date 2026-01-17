Bancarelle Piazza Manin “Garantire ripresa dei lavori, compromesso ragionevole e condizioni migliorative grazie a dialogo con il Comune”

Written by admin• 12:33 pm• Pisa, Attualità

PISA – “I lavori devono riprendere per garantire la realizzazione di un percorso che garantisca piena operatività alle bancarelle di Piazza Manin. Questo è l’aspetto più importante”. Il presidente FIVA Confcommercio Pisa Franco Palermo esprime soddisfazione per la risoluzione della questione relativa alle bancarelle in Piazza Duomo

“Il percorso di concertazione avviato con l’amministrazione comunale e in particolare con l’assessore Pesciatini ha permesso di giungere ad un compromesso ragionevole che ha previsto condizioni decisamente migliorative per gli operatori, a partire dalla revisione del contratto che ha permesso di sostituire l’obbligo di fideiussione inizialmente previsto con un pagamento in 4 rate del canone d’affitto che è stato praticamente dimezzato. Le nuove strutture riposizionate inoltre risultano decisamente meno penalizzanti e sono state recepite le nostre indicazioni di aumentare i posti disponibili, che sono raddoppiati diventando 12, quando invece il Piano del commercio ne prevedeva 6”

“Grazie alla mediazione di Fiva Confcommercio e alla disponibilità dell’assessore Pesciatini, dopo l’incontro dello scorso 5 dicembre il progetto è entrato nella sua fase operativa. Ovviamente siamo pronti a confrontarci nuovamente qualora emergessero criticità, ma adesso è importante che i lavori riprendano celermente, secondo il progetto che prevede la piena operatività delle bancarelle permettendo una loro piena e corretta visibilità e fruibilità sul percorso che porta visitatori e turisti in Piazza Duomo”

“Continueremo a lavorare, certi che attraverso il percorso di concertazione avviato grazie alla disponibilità del Sindaco Conti e dell’assessore Pesciatini sarà possibile individuare soluzioni concrete che vadano a vantaggio degli operatori e della città intera. il confronto e il dialogo tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori è l’unica strada in grado di portare a soluzioni condivise e di buon senso”.

