Una settimana dedicata al Cinema al Bagno degli Americani: il via alla seconda parte di Cinema sul Mare e Siesta Cartoon

PISA – Torna il “Cinema sul Mare” al Bagno degli Americani di Tirrenia. Dopo il grande successo della prima parte della rassegna tornano da lunedì 4 a venerdì 8 agosto una settimana dedicata al cinema d’autore la sera al calar del sole (ore 21.30) e il pomeriggio alle 14.30 con la rassegna “Siesta Cartoon 2025” sotto la pagoda.

Ad aprire la serie di proiezioni sul maxischermo gonfiabile 14×9 in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematofragica sarà “Anora” lunedì 4 agosto, film del 2024 scritto, diretto e co-prodotto da Sean Baker. Il film si è aggiudicato cinque premi Oscar e diversi riconoscimenti su sei candidature (miglior film, miglior attrice protagonista, miglior regista, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio oltre alle cinque candidature al Golden Globes e sette candidature al British Academy, Film Award.

Martedì 5 agosto sarà la volta di “Beetlejuice Beetlejuice” un film del 2024 diretto da Tim Burton, ambientato a più di 30 anni dagli eventi del primo capitolo, il film segue Lydia Deetz ora madre che lotta per mantenere unita la sua famiglia in seguito ad un lutto. Il film è stato premiato come miglior film fantasy al Rotten Tomatoes Award ed è stato candidato al Golden Globe come milgior risultato al cinerma e al box office.

Mercoledì 6 agosto è in programma “Il Robot Selvaggio”, film d’animazione del 2024 scritto e diretto da Chris Sanders. Il film è stato candidato al Premio Oscar e al Golden Globe 2025 per il miglior film d’animazione, per il miglior sonoro e per la miglior colonna sonora originale. Kris Bowers ha composto la colonna sonora del film.

Giovedì 7 agosto sarà la volta di “Follemente”, film commedia scritta e diretta da Paolo Genovese con Isabella Aquilar, Lucia Calamaro e Flaminia Gressi, prodotto da Raffaella Leone, Carlotta Galleni e Andrea Leone per Lotus Production, una società Leone Film Group e con la partecipazione di Rai Cinema. Ha ricevuto il nastro d’argento come . migliore commedia.

Venerdì 8 agosto chiuderà la seconda parte di rassegna “Un film Minecraft”, film del 2025 diretto e co-doppiato da Jared Hess che nasce dal videogioco Minecraft prodotto tra Stati Uniti e Svezia. Il film racconta la storia di quattro persone Garrett, Natalie, Henry e Dawn che vengono trasportate in un mondo cubico, attraverso un misterioso portale dove incontrano Steve e devono imparare le regole del mondo per tornare a casa e sconfiggere la minaccia dell’Ender Dragon.

Per quanto riguarda invece la rassegna “Siesta Cartoon 2025” tutti i film saranno proiettati sotto la pagoda alle ore 14.30. Si inizierà lunedì 4 agosto con “Oceania 2”, poi martedì 5 agosto spazio a “Inside Out 2”, mercoledì 6 agosto “IF – Gli Amici Immaginari”, giovedì 7 agosto “Il Piccolo Yeti” per chiudere la rassegna venerdì 8 agosto con “Elemental”.

Per tutta la rassegna sul mare il bar sotto l’hangar sarà a disposizione del pubblico prima, durante e dopo le proiezioni anche con la gustosa Pinsa, mentre il ristorante sarà regolarmente aperto per la cena. Per maggiori info e prenotazioni 342 3513884

