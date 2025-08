SP3 Bientinese: chiusura totale al traffico dal 1° settembre al 30 novembre 2025 per lavori della Provincia di Pisa

Written by admin• 3:02 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dal 1° settembre 2025 la Sp3 Bientinese sarà interdetta al traffico per lavori di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa. “Nello specifico la strada sarà chiusa al traffico in corrispondenza dei due ponti oggetto delle lavorazioni, e, rispettivamente, al km 4+810 e km 5+400″, afferma il Presidente Massimiliano Angori.

L’interdizione al traffico, dal prossimo 1° settembre, in base al cronoprogramma delle lavorazioni, sarà in vigore fino al prossimo 30 novembre, e necessiterà di un percorso alternativo per gli utenti della strada.

“Nei giorni scorsi, come di consueto, abbiamo condiviso il programma delle lavorazioni di manutenzione straordinaria con i Comuni di Bientina e Buti, quelli sui cui territori ci sarà maggiore impatto, che hanno concordato le modalità operative di intervento, e poi anche effettuato un incontro alla presenza dei Comuni di Altopascio, Vicopisano e Capannori, oltre ai suddetti di Bientina e Buti. Alla riunione, che si è svolta venerdì 1 agosto, erano presenti anche la Associazioni di Categoria: Confcommercio, Confesercenti, CNA, Aema, e inoltre presente anche Anas”, aggiunge Angori. “Ricordo che si tratta di importanti lavori finalizzati alla sicurezza della viabilità e di una sempre maggiore incolumità per gli utenti della strada, del valore complessivo di 615mila euro, riguardante una arteria stradale di importanza strategica per il collegamento delle Province di Pisa e Lucca, e più in generale anche delle province limitrofe. Sottolineo infine che il nostro ente da anni è impegnato nella ricerca di finanziamenti regionali per realizzare intanto queste lavorazioni, che adesso devono essere avviate perché non più rimandabili”, conclude Angori.

Dal 1 settembre al 30 novembre 2025, in concomitanza della chiusura al traffico della Sp3, saranno attivi dei percorsi alternativi alla viabilità, opportunamente segnalati lungo la Sp3 stessa e anche disponibili come allegati all’Ordinanza di chiusura, all’Albo online della Provincia di Pisa. La viabilità sarà comunque sempre interdetta ai mezzi pesanti di carico superiore alle 7,5 tonnellate, per motivi di sicurezza.

