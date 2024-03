Una Sala Baleari stracolma sulla giornata di confronto sul Turismo

Scritto da admin• 4:01 pm• Pisa, Cultura, Tutti

Paolo Pesciatini: “Turismo in crescita, tra gli obiettivi la nuova cartellonistica e i nuovi itinerari turistici”

PISA – In una Sala Baleari stracolma di persone si è svolta martedì 5 marzo presso la Sala delle Baleari del Comune di Pisa una giornata di confronto sul turismo intitolata “Gli itinerari della bellezza diffusa a Pisa. Dalle strategie alle azioni per la realizzazione di un nuovo ecosistema turistico”. Una serie di appuntamenti programmati dedicati alla valorizzazione dell’offerta turistica di Pisa, che ha coinvolto cittadini e associazioni di categoria per individuare e costruire nuovi itinerari turistici, con l’obiettivo di arricchire ancora di più l’offerta.

TURISMO IN CRESCITA A PISA. “Vogliamo rilanciare con forza il turismo a Pisa dopo i dati positivi riscontarti dalle ultime rilevazioni sul turismo nella nostra città e nel nostro litorale – afferma Paolo Pesciatini assessore al Turismo del Comune di Pisa. C’erano oltre cento persone in Sala delle Baleari a parlare di tutte le problematiche che investono il turismo cittadino”

I PROSSIMI OBIETTIVI. “Prossimamente lanceremo la nuova cartellonistica in città sul Turismo dando in là ad una comunicazione diversa rispetto al passato creando un osservatorio turistico e una nuova offerta, finalizzato alla realizzazione di itinerari turistici integrati al fine di far conoscere il nostro patrimonio presente e la ridistribuzione dei flussi turistici con le persone da accogliere e con la quali condividere la nostra idea di bellezza”, conclude Pesciatini.



Last modified: Marzo 6, 2024