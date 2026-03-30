Inaugurata la Stazione di Posta: nuovo presidio per le persone più fragili

Written by Redazione• 5:04 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – È stata inaugurata a Pontedera la nuova Stazione di Posta, centro dedicato all’accompagnamento e all’orientamento ai servizi sociali e sanitari per le persone in condizioni di fragilità.

La struttura nasce negli spazi dell’ex Casa del Volontariato al Villaggio Piaggio ed è stata realizzata grazie a un investimento di un milione di euro finanziato dal PNRR, ottenuto dalla Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera.

Pensata come punto di riferimento per chi vive situazioni di marginalità o senza dimora, la Stazione di Posta offre diversi servizi: fermo posta, deposito bagagli, igiene personale, distribuzione di beni essenziali, supporto amministrativo e spazi comuni con la presenza costante di operatori.

«Il progetto è un centro servizi “leggero”, pensato per favorire una presa in carico integrata – spiega Michela Profeti – offrendo percorsi che tengono insieme salute, situazione economica, condizioni familiari e opportunità lavorative».

Il Comune ha messo a disposizione l’immobile e curato l’intervento di ristrutturazione. «Abbiamo scelto di valorizzare l’ex Casa del Volontariato – sottolinea il sindaco Matteo Franconi – restituendola alla comunità con un progetto di grande valore sociale».

All’inaugurazione erano presenti anche amministratori dei Comuni della zona e rappresentanti istituzionali, tra cui la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, che ha evidenziato «la forte integrazione tra servizi sanitari e sociali, fondamentale per rispondere a bisogni complessi e non lasciare indietro nessuno».

Il centro si inserisce nella rete dei servizi territoriali, in collegamento con il Punto unico di accesso (PUA) e gli sportelli di segretariato sociale.

La gestione è affidata alla Croce Rossa Italiana di Pontedera insieme alle cooperative Arnera e La Pietra d’Angolo, che garantiranno un presidio costante e integrato sul territorio.

Last modified: Marzo 30, 2026