Una mostra benefica per il Team Deri Sla

CASCINA – Con “Dipingere con la luce, scolpire l’aria” l’arte va a sostegno del Team Deri Sla. È infatti questo il titolo della mostra di beneficenza che sarà inaugurata sabato 11 maggio alle 17 alla Biblioteca Comunale Peppino Impastato.



Le opere di Giuseppe Cavallo saranno visitabili fino al 21 maggio in orario di apertura della biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 e il sabato in orario mattutino. L’artista, originario di Rosolini (Siracusa), si è trasferito da qualche anno a Cascina. Venuto a conoscenza dell’attività del Team Deri Sla, ha deciso di mettere a disposizione alcuni suoi quadri per sostenere l’associazione (giunta al decimo anno di attività) e l’acquisto di un pulmino destinato al trasporto delle persone affette da Sla.

Particolare anche il titolo della mostra: “Dipingere con la luce, scolpire l’aria”. “Se vogliamo rappresentare la realtà e comunicarla ad altri – spiega Giuseppe Cavallo –, occorre prendere atto che non dipingiamo con i colori ma con la luce: nel fare le nostre composizioni, siano esse figurative o meno, noi non facciamo altro che mettere sulla tela o altro supporto, una sostanza la cui struttura, quando viene illuminata da una fonte di luce, ne assorbe alcune frequenze e ne respinge altre. Ebbene, le frequenze che vengono respinte determinano il colore di quella sostanza, cosa che avviene puntualmente con tutte le cose che ci stanno intorno e con noi stessi”. Scolpire l’aria, invece, è un paradosso. “L’aria non si scolpisce, l’aria non la vediamo ma è lì, ci è vitale, ci dà forza e gioia di vivere. Una scultura deve tener conto dell’aria che gli sta intorno e se si vuole confrontare deve avere la stessa leggerezza e visibilità dell’aria. I pensieri e la fantasia sono della stessa pasta dell’aria, perché anche loro sono leggeri e inconsistenti e possono essere modellati a piacere all’infinito”.

