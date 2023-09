Una grande oliveta in fiamme a San Miniato

Scritto da admin• 6:39 pm• Pisa, Cronaca, San Miniato, Tutti

SAN MINIATO – Due Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in Via Ranci nel Comune di San Miniato per un incendio vegetazione che ha coinvolto una grande oliveta.



Le fiamme, favorite dal vento, si sono propagate andando ad interessare un boschetto ai piedi della collina. I Distaccamenti VV.F. di Castelfranco e quelli dei volontari VV.F di Ponsacco e San Miniato sono intervenuti con due autobotti, due Autopompa serbatoio, e quattro Campagnole AIB riuscendo a contenere ed estinguere l’incendio.

L’intervento di Eli Cecina Drago 57 ha contribuito all’estinzione delle fiamme per poi effettuare la bonifica della zona impervia del boschetto. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto Associazioni di Protezione Civile per il contrasto antincendio boschivo della Regione e i Carabinieri di San Miniato.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 27, 2023