Torna con tante novità la Fiera degli Scalzi sul Viale delle Piagge

PISA – La Fiera degli Scalzi lungo il viale delle Piagge a Pisa anche quest’anno ci aiuterà a salutare l’estate.



Se, infatti, quella di Sant’Ubaldo è una delle feste primaverili più importanti e sentite dal quartiere di San Michele e dalla città di Pisa, in concomitanza con l’arrivo della stagione autunnale, un nuovo evento è entrato nel cuore del quartiere e della città: la Fiera degli Scalzi, in onore a San Michele Arcangelo.

L’appuntamento, che festeggia i cinque anni, ha il patrocinio del Comune di Pisa, in collaborazione con le parrocchie di San Michele degli Scalzi, San Jacopo, San Biagio, Sant’Ubaldo e del centro studi Arnopolis.

Il Viale delle Piagge, uno dei polmoni a verde più suggestivo di Pisa si riempirà, di colorate armonie della natura che trasformeranno il suggestivo vialone in una grande vetrina dei prodotti enogastronomici d’Italia, delle attività artigiane e commerciali delle regioni italiane, e anche delle tecnologie ambientali e delle energie rinnovabili.

Accanto ai principali protagonisti dell’evento, ci saranno le aziende legate al verde. Inoltre saranno collocati – sempre lungo il viale – i cosiddetti “svuota cantine”, con oggetti di modernariato e tante curiosità; quindi tanto artigianato, fatto a mano da sapienti creativi nelle più disparate tecniche, sono oltre 40 i settori rappresentati, dai tessuti al legno al recupero di antichi manufatti e oggettistica di modernariato e poi aziende commerciali nei più disparati settori commerciali dal tempo libero alle tecnologie ambientali, caminetti e forni, casalinghi, piccoli elettrodomestici e infissistica, ferramenta, sistemi di allarme e accessoristica per la casa, insomma oltre 100 espositori renderanno questo scorcio di fine estate più piacevole.

Le iniziative collaterali – Numerose saranno le iniziative collaterali, dalla presentazione di libri a mostre, rappresentazioni teatrali e spettacoli musicali organizzati dal Comitato Le Piagge e dall’associazione Convivio Le Piagge che in simbiosi con le il Centro diffusione arte cultura turismo “I Cavalieri”, Etruria Eventi e Alter Ego Fiere trasformeranno per tre giornate gli argini del decantato fiume pisano, in una grande area espositiva e di spettacolo per tutti coloro che visiteranno la fiera, insomma una buona occasione per godersi il sole e la bella stagione, dopo il caldo torrido di questa estate, tra profumi e sapori.

Il programma:

Giovedì 28 settembre, viale delle Piagge

stand mostra mercato dei prodotti tipici del territorio e dell’artigianato (ingresso libero). Tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00.A cura di Alter Ego Pisa.

ore 17.30, Inaugurazione

Intervengono: Michele Conti, sindaco di Pisa; Antonio Mazzeo, presidente Consiglio Regionale della Toscana; don Lorenzo Bianchi, parroco di S.Michele degli Scalzi; Antonio Schena, presidente Comitato delle Piagge.

Apertura stand mostra mercato dei prodotti tipici del territorio e dell’Artigianato.

Ingresso libero tutti i giorni 10.00 – 21.00 a cura di Alter Ego Pisa.

Venerdì 29 settembre

ore 15.00, chiesa S.Michele degli Scalzi, S. Messa solenne presieduta da mons. Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo di Pisa, con la partecipazione di rappresentanti della Magistratura di S.Michele.

ore 16.00 – Centro Espositivo SMS, Festa della Polizia di Stato: Inno Nazionale, saluto e cerimonia di premiazione agenti di Polizia in pensione da parte del Questore di Pisa. Appuntamento musicale a cura della Scuola G.Bonamici di Pisa e rinfresco.

ore 17.30, Biblioteca SMS, La via Micaelica incontra Pisa. Conversazione con Sandro Vannucci e Adele Tellurio. Introduce Antonio Schena, vice presidente Comitato promotore “Cammino dei Cammini – San Michele” . Partecipano: Filippo Bedini, assessore alla cultura del Comune Pisa; Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa; Gabriele Del Guerra, presidente Italia Nostra Pisa. Modera Stefano Mecenate.

Ore 18.30, chiesa S. Michele degli Scalzi, S.Messa.

ore 19.00, centro Espositivo SMS, “I vini nella via Micaelica”, a cura dell’AIS delegazione di Pisa, delegato Alessandro Balducci. Esposizione e degustazione di vini francesi, piemontesi, toscani, laziali e pugliesi. Segue buffet.

Sabato 30 settembre

ore 20.00, Centro Espositivo SMS, cena degli Scalzi. ll quartiere in convivio con i colori del giallo e del bianco nel nome di S. Michele Arcangelo.

Domenica 1 ottobre

ore 11.15, chiesa S. Michele degli Scalzi, S. Messa patronale di San Michele, officiata da don Lorenzo Bianchi.

ore 18.00, La compagnia “La Bottega si legga” presenta: “Dal Decamerone in giù”

