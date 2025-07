Un viaggio alle radici della nostra identità

Written by admin• 3:35 pm• Pisa SC

PISA – ll Pisa SC inaugura oggi un nuovo capitolo. Un punto di partenza, non di arrivo. È l’inizio di un percorso che ci condurrà al cuore della nostra identità, alla riscoperta di ciò che siamo stati, per capire ancora meglio ciò che vogliamo diventare. Abbiamo scelto di intraprendere un cammino profondo, fatto di ascolto, memoria e visione.

Di tornare alle nostre radici storiche, culturali e territoriali per poterle portare nel futuro con nuova consapevolezza. Non stiamo semplicemente aggiornando la nostra immagine. Stiamo aprendo un processo di esplorazione che attraverserà tutta la stagione e che coinvolgerà, passo dopo passo, la nostra comunità.

In questo viaggio ci sono due forze che ci guidano. La prima è “leaning into the future”.

Proprio come la nostra torre, che pende ma non cade, Pisa SC è un club che guarda avanti, che si inclina con coraggio verso ciò che verrà. Siamo proiettati al futuro, pronti ad affrontare nuove sfide, a evolverci senza mai perdere il senso di ciò che siamo.

La seconda è “defying gravity”. È lo spirito pisano nella sua forma più autentica: una forza ostinata e silenziosa che resiste, che tiene, che non si arrende.

Come la Torre che sfida le leggi della fisica, così Pisa e i pisani hanno saputo affrontare ostacoli, difficoltà e trasformazioni senza mai smettere di credere in sé stessi. Ed è con questo spirito che affrontiamo il nostro tempo.

In questo percorso di riscoperta identitaria, un ruolo centrale è affidato anche al nuovo font esclusivo del Pisa Sporting Club. Non è solo un elemento grafico, ma un vero e proprio linguaggio visivo che parla di noi. Disegnato partendo dalle radici storiche e culturali della città, il font trae ispirazione dall’architettura simbolica di Piazza dei Miracoli: dalle linee armoniche del Duomo, dalle arcate che si ripetono con ritmo solenne, fino alla pendenza unica della Torre. Ogni dettaglio tipografico riflette le geometrie e le proporzioni che rendono Pisa un unicum nel mondo, trasformando la scrittura in identità visiva, e il design in racconto.

Un altro elemento centrale è la Croce di Pisa, che da oggi diventa parte attiva e riconoscibile del nostro brand. Non è stata semplicemente ridisegnata, perché in realtà non ne esiste una sola: in ogni angolo della città si trova una croce diversa, con stili, proporzioni e interpretazioni che variano a seconda dell’epoca e del contesto. Questo patrimonio visivo frammentato è stato raccolto, studiato, armonizzato in un unico segno grafico. Una croce nuova, ma profondamente pisana, che sintetizza tutte le anime della città e diventa simbolo identitario del club, ponte tra storia e futuro.

Questa è un’annata speciale. La vivremo con orgoglio e consapevolezza, unendo tradizione e trasformazione, appartenenza e ambizione. Ogni tappa sarà condivisa, vissuta, celebrata insieme alla nostra città, ai nostri tifosi, a chi ogni giorno sceglie di credere in questi colori.

Pisa SC riscopre sé stesso. E vi porta con sé, verso ciò che verrà.

