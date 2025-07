L’edizione 2025 di “Bagni di Stelle” ai nastri di partenza: si parte il 18 luglio

Written by admin• 5:22 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – “Bagni di stelle” è pronta ad animare con un contesto da sogno le serate sangiulianesi, con il via venerdì 18 luglio.

La terza serie di eventi del cartello dell’Estate sangiulianese prevede quattro serate all’insegna della magia tra arte, musica e cielo stellato, animate da spettacoli di teatro e circo contemporaneo, laboratori creativi per i più piccoli e l’emozione di osservare le stelle in compagnia. Presenti anche spazi per lo street food. Le date interessate saranno il 18 e 25 luglio, e i giorni 1 e 8 agosto, con eventi gratuiti per tutti, grandi e piccini, promossi dal Comune e Antitesi, con la direzione artistica di Martina Favilla.

Ogni giornata inizia alle 18:30 con laboratori dedicati a bambini e ragazzi, tra teatro, arte e circo, per stimolare la creatività e la fantasia dei più giovani, sia in piazza Italia sia al Parterre. Dopo i laboratori partono gli eventi artistici dal vivo. Le serate sono ad ingresso libero.

Il programma del 18 luglio prevede: nel pomeriggio i laboratori ludici artistici delle Associazioni BagniCrea e il Gabbiano, per continuare alle ore 20:30 con Zirk comedy, performance itinerante su trampoli di e con compagnia Lannutti e Corbo; alle alle 21 con la “Jam session di acrobatica aerea”, a cura di Antitesi Teatro Circo, aperta a chi desidera esibirsi in un’atmosfera di condivisione e divertimento, a seguire, alle 22, lo spettacolo clou della serata, “All’incirco Varietà” della Compagnia Lannutti e Corbo. Il 25 luglio, invece, ci faremo meravigliare dai prodigiosi equilibrismi di Andrea Farnetani in “Gustavo la vita”, lo spettacolo sarà preceduto dalla performance di acrobatica aerea “Lutin”.

Il 1° agosto sarà la volta di “Nani Rossi Show” della Compagnia Nanirossi, dove acrobatica, poesia e comicità si fondono in un frizzante spettacolo, ricco di colpi di scena. L’8 agosto, invece, sarà dedicato all’osservazione del cosmo: nel pomeriggio, in Piazza Italia, un laboratorio a cura degli astrofili del gruppo “Galileo Galilei”, ci farà conoscere da vicino i segreti della luna, mentre al Parterre, ci aspetta il Laboratorio di circo spaziale nato dalla collaborazione tra Antitesi ed Ego (European gravitational observatory), un percorso per prepararsi a viaggiare nel cosmo con la Big Bang Machine, un’esperienza immersiva per esplorare l’universo. La giornata prosegue con lo spettacolo a cura di Ego, dal titolo “La più folle delle imprese”, per concludersi con l’osservazione astronomica della Luna, guidata dagli Astrofili Galileo Galilei con i loro telescopi.

“Aspettiamo numerosa la cittadinanza ad un evento che tiene insieme cultura, divertimento e saperi, per stimolare la cuoriosità e l’immaginazione di grandi e piccini – dichiara l’assessora alla Cultura Angela Pisano -. Un’intensa offerta culturale ed esperienziale per vivere a pieno l’estate sul nostro territorio con eventi per tutti grazie ad iniziative improntate sulla creatività e la contemporaneità, la bellezza del contesto fatto di stelle permetterà di godere a pieno le serate nella bella borgata di San Giuliano Terme. L’invito è quello di non perdersi il ricco ed emozionante calendario, le scoperte e il divertimento che esso contiene, ideale per vivere l’estate tra arte, scienza e spettacoli”.

Last modified: Luglio 17, 2025