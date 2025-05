Un tributo a Sakamoto con “Sakamoto & Me” al Festival Art View 2025

Written by admin• 11:39 am• Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Venerdì 23 maggio alle ore 21, il palco de La Città del Teatro di Cascina ospita un evento imperdibile: il concerto “Sakamoto & Me”, un omaggio poetico e visionario del pianista Danilo Rea al leggendario compositore giapponese Ryūichi Sakamoto, con la partecipazione speciale del pioniere dell’elettronica Martux_m.

Due artisti fuori dagli schemi, accomunati da una profonda sensibilità per la sperimentazione musicale e il linguaggio emotivo. Se il pianoforte rappresenta il filo conduttore tra Rea e Sakamoto, è l’amore per la melodia pura e il “canto” che attraversa generi e stili a rendere ancora più forte il legame. Entrambi hanno saputo sfidare i confini delle “note permesse”, creando un’essenza musicale che parla direttamente all’intimità dell’ascoltatore.

Danilo Rea, nato nel 1957, ha suonato con leggende come Chet Baker e Lee Konitz, accompagnato artisti come Mina e Gino Paoli, e portato il jazz italiano sui palchi di tutto il mondo grazie a uno stile lirico, libero e evocativo.

Martux_m, attivo dalla fine degli anni ’90, ha pubblicato oltre venti album e collaborato con artisti di fama internazionale come Markus Stockhausen, Arto Lindsay e Nils Petter Molvaer. La sua ricerca musicale mescola elettronica, arte digitale e visioni sonore d’avanguardia, facendolo esibire in festival prestigiosi come Sonar, Mutek e RomaEuropa.

Il dialogo tra Danilo Rea e Martux_m in questo concerto incarna perfettamente lo spirito di ART VIEW, un festival che celebra la contaminazione tra linguaggi artistici, la sperimentazione sonora e la capacità della musica di abbattere le barriere tra discipline, culture e visioni del mondo.

Un concerto che non si limita a un tributo, ma diventa un atto creativo in continua evoluzione, fedele alla missione del festival: dare spazio a nuove prospettive, stimolare il pensiero e meravigliare attraverso l’arte.

Info e biglietti:

Posto unico 18 € (prevendita in teatro e su Ticketone)

La Città del Teatro – Via Toscoromagnola, Cascina (PI)

Info: 050.744400 | biglietteria@lacittadelteatro.it

Sito web: www.lacittadelteatro.it | www.festivalartview.it

Last modified: Maggio 21, 2025