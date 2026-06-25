Pisa Sc: partenze e obiettivi di mercato. Leone e Abiuso nel mirino

Written by Redazione• 7:15 am• Pisa SC

PISA – Il mercato del Pisa Sporting Club entra sempre più nel vivo. La società nerazzurra, insieme al direttore sportivo Leonardo Gabbanini e al nuovo tecnico Paolo Bianco, sta lavorando intensamente per costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B.

di Sandro Cacciamano

Il reparto destinato ai maggiori cambiamenti è senza dubbio il centrocampo, dove tra cessioni già definite, addii ormai imminenti e nuovi obiettivi, il volto della mediana è destinato a cambiare radicalmente.

Akinsanmiro: ritorno all’Inter dopo il caso regolamentare Partiamo da Ebenezer Akinsanmiro. Secondo quanto raccolto, la presunta richiesta di riscatto da 7,5 milioni di euro da parte del Pisa non sarebbe mai stata formalizzata all’Inter. Alla base della vicenda ci sarebbe invece una diversa interpretazione di una norma recentemente modificata, che avrebbe generato un confronto tra il Pisa Sporting Club e la Lega Serie A. Il nodo riguarderebbe proprio le procedure da seguire per il riscatto del centrocampista nigeriano. In attesa che la situazione venga definitivamente chiarita, dal punto di vista formale Akinsanmiro risulta essere rientrato all’Inter, mettendo così fine, almeno per il momento, alla sua esperienza in nerazzurro.

Aebischer verso l’addio: il Cagliari accelera, ma c’è concorrenza Molto più definita appare invece la posizione di Michel Aebischer. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, nelle scorse ore si sarebbe svolto un incontro tra la dirigenza del Cagliari e l’entourage del centrocampista, rappresentato dal procuratore Antonino Imborgia. Il club sardo sta cercando di chiudere rapidamente l’operazione, forte anche del gradimento espresso dal giocatore nei confronti della destinazione. Il Cagliari, però, non è l’unico club interessato. Il Genoa continua a seguire con attenzione l’evolversi della trattativa ed è pronto a inserirsi qualora si aprissero nuovi margini di manovra. Dalla Germania, inoltre, si registra l’interesse di Werder Brema e Borussia Mönchengladbach. Una cosa, però, sembra ormai certa: il futuro di Aebischer sarà lontano da Pisa.

Lind saluta definitivamente. Nel frattempo è arrivata anche un’uscita ufficiale. Alexander Lind lascia definitivamente il Pisa Sporting Club per trasferirsi a titolo definitivo al Nordsjaelland, formazione danese nella quale aveva già giocato nell’ultima stagione in prestito. Una cessione ormai attesa che consente al club di liberare un ulteriore spazio all’interno della rosa.

Interesse per Abiuso. La Gazzetta dello Sport riporta l’interesse per Fabio Abiuso, che lo scorso anno ha vestito la maglia della Carrarese realizzando undici reti e fornendo ben cinque assist, che mister Bianco conosce molto bene avendolo allenato nella stagione 2022 a Modena

Obiettivi in entrata: sfuma Berti, cresce la pista Leone. Sul fronte degli acquisti il Pisa continua a monitorare diversi profili. Tra questi c’era anche Tommaso Berti, trequartista classe 2004 del Cesena. Il club nerazzurro aveva effettuato alcuni sondaggi, ma, secondo quanto riportato da La Provincia di Cremona, la Cremonese avrebbe ormai preso un netto vantaggio grazie a un’offerta vicina ai 2,8 milioni di euro. Salvo clamorosi colpi di scena, il giovane talento dovrebbe quindi trasferirsi in grigiorosso. Resta invece molto calda la pista che porta a Giuseppe Leone. Il regista della Juve Stabia, classe 2001, è uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza nerazzurra per avviare la ricostruzione del centrocampo. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e tutto lascia pensare a una separazione dal club campano. Secondo quanto appreso, il Pisa avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni, aumentando sensibilmente i dialoghi con l’agente Giuseppe Riso. La sensazione è che il club voglia accelerare per anticipare la concorrenza e consegnare a Paolo Bianco uno dei primi rinforzi della nuova stagione.

La sensazione. Il mercato del Pisa è appena entrato nella sua fase più calda. Prima di affondare i colpi in entrata, la società vuole completare alcune operazioni in uscita e definire definitivamente il nuovo assetto della rosa. Il centrocampo sarà il reparto più rivoluzionato. Dopo gli addii di Marin, Akinsanmiro e il probabile trasferimento di Aebischer, il lavoro di Leonardo Gabbanini è soltanto all’inizio. Nelle prossime settimane sono attese accelerazioni importanti, perché il nuovo Pisa di Paolo Bianco dovrà prendere forma rapidamente per arrivare al ritiro di Morgex con un organico già competitivo e pronto a gettare le basi della stagione che verrà.

Last modified: Giugno 25, 2026