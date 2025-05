Spezia, odissea aerea a Pisa: otto ore al Galilei prima del volo per la Calabria

Written by admin• 11:31 am• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Non è cominciata nel migliore dei modi la trasferta dello Spezia Calcio in vista della semifinale playoff contro il Catanzaro come riporta Andrea Bonatti dalle colonne di Città della Spezia.

La squadra ligure ha vissuto una vera e propria odissea all’aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa, costretta ad attendere per oltre otto ore prima di poter decollare alla volta di Lamezia Terme. Il volo charter, inizialmente previsto per il primo pomeriggio, è infatti arrivato con un pesante ritardo da Parigi e ha lasciato terra solo a notte fonda. Nel frattempo, giocatori e staff sono rimasti bloccati nella sala d’attesa, accomodati su sedute di plastica in condizioni tutt’altro che ideali per dei professionisti attesi da una sfida cruciale.

Last modified: Maggio 21, 2025