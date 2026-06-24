Vandalismi. Trapani (PD): “Servono chiarezza e più presidio del territorio”

Written by Redazione• 9:33 pm• Pisa, Politica

PISA – «I nuovi episodi di danneggiamento alle auto in sosta avvenuti a San Marco e San Giusto destano forte preoccupazione e richiedono risposte immediate». Lo dichiarano Matteo Trapani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale e consigliere regionale della Toscana, e Giulietta Falorni, segretaria del Circolo PD San Marco-San Giusto.

«Chiediamo che il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale riferiscano quanto prima in Consiglio comunale e nella commissione competente per chiarire quanto accaduto, quali controlli siano stati effettuati e quali misure si intendano adottare. Da parte mia interesserò immediatamente i rappresentanti delle forze dell’ordine affinché vi sia la massima attenzione sulla situazione» afferma Trapani.

«Quanto sta accadendo è inaccettabile per chi, come noi, vive ogni giorno il quartiere. San Marco e San Giusto soffrono da troppo tempo una condizione di abbandono: meno iniziative, meno occasioni di aggregazione, meno partecipazione e una presenza insufficiente delle istituzioni sul territorio. Anche per questo cresce il senso di insicurezza percepito dai cittadini».

Secondo Trapani, «si sente il peso della scelta dell’amministrazione di bloccare e scoraggiare negli anni molte iniziative di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. Un quartiere vive se le istituzioni investono nella comunità, nelle associazioni, nei momenti di incontro e nei presidi sociali, non soltanto nelle telecamere».

Sulla stessa linea Giulietta Falorni: «I residenti hanno diritto a sentirsi sicuri e ascoltati. San Marco e San Giusto vengono troppo spesso ricordati solo quando emerge un problema. Serve invece una presenza costante delle istituzioni e un progetto di rilancio che restituisca centralità a tutto il quartiere».

«La sicurezza si costruisce con i controlli, ma anche con la cura del territorio, la partecipazione e una comunità viva. Per questo chiediamo chiarezza sui fatti accaduti e interventi concreti per restituire attenzione a San Marco e San Giusto» concludono Trapani e Falorni.

Last modified: Giugno 25, 2026