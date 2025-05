A Peccioli focus su prospettive e opportunità per l’Agrifood del territorio

Written by admin• 11:40 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Peccioli, Pisa

PISA – UniCredit, in collaborazione con Allianz Trade, rilancia il dibattito sulle prospettive e sulle opportunità del comparto Agrifood del territorio con un forum dedicato, in programma martedì 27 maggio, dalle 10 a Peccioli (Pisa), presso Incubatore Di Impresa, via Boccioni 2.

Le imprese interessate possono partecipare inviando una mail a ilaria.zocca@unicredit.eu.

L’iniziativa tiene il focus sui temi dell’internazionalizzazione per il supporto all’export delle eccellenze agroalimentari Made in Italy ed è arricchita da un B2B che permetterà ad una trentina di imprenditori toscani dell’Agrifood di entrare in diretto contatto con 6 buyers provenienti da Polonia, Danimarca, Francia e Romania: un’opportunità concreta per avviare nuove partnership commerciali.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana; Renzo Macelloni, Sindaco di Peccioli; Andrea Benigni, Responsabile Vendite Allianz Trade in Italia; e Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit.

Seguiranno gli interventi di Giampaolo Morittu, Senior Specialist Prometeia; Alessandro Tosi, Referente Agribusiness Corporate Italy UniCredit; e Patrizia Di Giulio, Credit Account Manager Allianz Trade

L’iniziativa sarà arricchita da una tavola rotonda sul tema “I fattori di crescita dell’Agrifood, Internazionalizzazione e Innovazione. Riflessioni sul futuro prossimo”, moderata da Alessandro Tosi e che vedrà confrontarsi Stefano Busti, Presidente Busti Formaggi Spa; Marco Morelli, AD L. Morelli e Figlio Srl; Alessandro Arbi, Presidente Arbi Dario Spa; Fabio Rafanelli, Agente Generale Allianz Trade Medio Tirreno; e Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, al quale saranno affidate le conclusioni.

L’iniziativa è parte integrante di #italianEXPerience, percorso che la banca dedica all’export delle principali filiere, e di UniCredit per l’Italia, programma a supporto delle imprese nei settori tradizionali del Made in Italy.

Last modified: Maggio 21, 2025