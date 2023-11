Un successo la V edizione della Biennale di Architettura di Pisa

Scritto da admin• 4:12 pm• Pisa, Cultura, Tutti

Chiusa domenica 29 ottobre com oltre 4mila presenze tra gli Arsenali Repubblicani e gli altri luoghi della Biennale. Molta partecipazione intorno al tema della ‘Città condivisa’.

PISA – La V Biennnale di Architettura di Pisa ha chiuso i battenti domenica 29 ottobre con un ottimo bilancio di pubblico e di gradimento. Tantissime le presenze, oltre 4mila, che nelle due settimane della rassegna hanno visitato gli Arsenali Repubblicani, cuore della Biennale – ideata e organizzata curata dall’Associazione LP – e tutti i luoghi ‘diffusi’ che hanno ospitato i numerosi eventi che hanno animato e arricchito il programma.

Le presenze registrate rappresentano un numero molto significativo, dimostrando un forte aumento d’interesse verso questo progetto culturale.

Un successo raggiunto grazie alla presenza di ospiti importanti, studi di progettazione di livello internazionale, aziende del settore che lavorano in tutto il mondo. Interlocutori qualificati che hanno richiamato un pubblico di addetti ai lavori e di curiosi interessati, facendo sì che la Biennale possa essere considerata un evento aperto a tutti,radicato sul territorio e a pieno titolo parte della programmazione culturale della città, cosa resa possibile soprattutto grazie alla sensibilità con cui è stata proposta una tematica fortemente sentita e attuale.

Grandi studi di livello internazionale hanno partecipato a questa edizione, come lo studio RPBW-Renzo Piano Building Workshop, lo studio norvegese SnØhetta e lo studio di Barcellona Benedetta Tagliabue-EMBT Architects, a cui è stato attribuito il premio Città di Pisa per la qualità urbana 2023, in mostra agli Arsenali Repubblicani, uno dei padiglioni affacciati sul fiume Arno a cui gli LP sono da sempre molto legati avendolo inaugurato con la prima biennale del 2015 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che anche per questa edizione ha voluto riconoscere quale suo premio di rappresentanza la medaglia della Presidenza della Repubblica.

Molto sentito e apprezzato il tema della V Biennale, ‘La città condivisa: l’architettura come strumento per nuovi equilibri sociali’, cheè stato il filo conduttore, messo al centro e sviluppato nei tanti appuntamenti che si sono susseguiti, tra presentazioni di libri, mostre, dibattiti, eventi con le scuole. Un tema scelto per sottolineare quanto l’architettura debba essere un progetto collettivo e condiviso, presente nellasocietà, generatore di benessere per la collettività, portando avanti una battaglia culturale per affermare un nuovo equilibrio sociale.

Condividi la notizia:

Last modified: Novembre 2, 2023