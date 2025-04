“Un secolo di canzoni”: l’omaggio al cantautorato italiano di Giovanni Gulino, Fabrizio Mocata e Mato Sciacca

Written by admin• 12:07 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – L’ex frontman dei Marta Sui Tubi Giovanni Gulino, il pianista nominato ai Latin Grammy Fabrizio Mocata e il maestro delle percussioni Mato Sciacca in un live per celebrare il grande cantautorato italiano degli ultimi 100 anni.

Questo è “Un secolo di canzoni: da Puccini a Marta Sui Tubi”, progetto a marchio Toscana Produzione Musica – centro di produzione presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa – che ripercorre la storia della canzone d’autore in Italia reinterpretando in chiave voce, piano e percussioni brani indimenticabili: dal “Nessun dorma” di Giacomo Puccini a “Io Che Amo Solo Te” di Sergio Endrigo, da “La Cura” di Franco Battiato a “Pigro” di Ivan Graziani, passando per Lucio Dalla, Brunori Sas, Piero Ciampi, gli Area e tantissimi altri per arrivare proprio ai Marta Sui Tubi, di cui Gulino è stato fondatore, autore e cantante. “Ad arricchire il live storie e aneddoti legati alle composizioni e un omaggio ad un grande musicista e amico recentemente scomparso: Paolo Benvegnù”, aggiungono gli artisti. “Un secolo di canzoni” sarà con due date in Toscana mercoledì 30 aprile ore 21.30 al Teatro Comunale dei Concordi di Campiglia Marittima (Livorno) e giovedì 1 maggio ore 21.00 al Teatro Marchionneschi di Guardistallo (Pisa) (info e ticket su www.toscanaproduzionemusica.it).

“Il progetto nato nell’estate 2024 nel modo più sano: durante una festa”, racconta Giovanni Gulino. “Io e Mato siamo vecchi amici e avevamo già suonato insieme, lui e Fabrizio si conoscono sin dall’infanzia. Abbiamo iniziato a improvvisare e da quella jam abbiamo gettato le basi di una collaborazione”. “Veniamo da background molto diversi – continua Fabrizio Mocata – io dal jazz, dalla musica improvvisata e dal tango, Mato da un percorso più etnico e Giovanni dal cantautorato, e in “Un secolo di canzoni” tutte queste peculiarità emergono attraverso il repertorio che abbiamo scelto”. “Vogliamo onorare il cantautorato italiano di qualità – conclude Mato Sciacca – e lo facciamo con una selezione di brani dei cantautori che ci emozionano e ci ispirano, una scaletta viva e in continua evoluzione”.

Giovanni Gulino (già voce dei Mama Kin Band prima e degli Use And Abuse poi), dopo quasi 20 anni trascorsi come leader della band con cui ha calcato il palco di Sanremo e firmato collaborazioni con Lucio Dalla e Franco Battiato, nel 2020 intraprende la carriera solista con l’album “Urlo Gigante”.

Fabrizio Mocata è pianista nato in Sicilia e cittadino del mondo. Nel 2000 l’incontro con Astor Piazzolla ha segnato l’inizio della sua ricerca nel tango, la musica che gli permette di esprimere tutte le sfumature della sua poetica. Dopo due decenni è oggi considerato uno dei più promettenti e innovativi talenti nel tango a livello internazionale.

Mato Sciacca, batterista e percussionista trasversale e versatile, nel corso della carriera ha saputo spaziare dal hard rock al latin jazz, dalla classica indiana alla canzone d’autore.

Sostenuto da Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Regione Toscana, Toscana Produzione Musica è sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo. Un ente diffuso, con il PARC di Firenze quale campo base in asse con diverse realtà sul territorio di Pisa per promuovere una visione artistica aperta e costruttiva e portare nuovo ossigeno a un panorama infragilito dagli anni della pandemia, mantenendo quale elemento fondamentale l’alto livello qualitativo delle produzioni e il rapporto tra eccellenza della forma e profondità delle idee e dei valori intrinsechi nei singoli progetti.

Last modified: Aprile 22, 2025