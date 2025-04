“L’ultima lettera di Yanez”: una storia d’amore e Resistenza sul palco del Teatro Nuovo di Pisa

Written by admin• 1:41 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Una storia d’amore, di coraggio e di Resistenza nell’Italia sconvolta dalla guerra e oppressa dal fascismo. È questo il tema al centro dello spettacolo teatrale “L’ultima lettera di Yanez”, in scena giovedì 24 aprile alle ore 21 al Teatro Nuovo di Pisa.

Scritto dalla drammaturga pisana Annick Emdin, con la regia firmata dalla stessa Emdin insieme a Carlo Scorrano, lo spettacolo si apre in una cella di prigione. Qui è detenuto Bruno, un giovane partigiano interpretato da Francesco Pelosini, che ha ancora poche ore di vita prima dell’esecuzione. In quella notte scrive nella mente la sua ultima lettera a Titti, la donna che ama, interpretata da Cecilia Casini. Lei è lontana, ma incinta di lui. Nonostante le pareti, la distanza e la guerra, nelle loro menti restano insieme.

Ne nasce un carteggio immaginario, intenso e profondo, dove pensieri, ricordi e speranze si intrecciano. Le immagini della cella e delle torture si mescolano a quelle della scuola, dei libri letti insieme, dei momenti d’amore, dei treni presi, dei proiettili sparati, dei giochi d’infanzia. E sullo sfondo, la grande Storia dell’Italia nel Ventennio fascista e durante l’occupazione nazista.

Lo spettacolo è prodotto da Binario Vivo APS e fa parte del cartellone teatrale 2024-2025 del Teatro Nuovo di Pisa, con il sostegno della Fondazione Pisa, dei soci Coop Pisa e di Unicoop Firenze.

Annick Emdin – Biografia breve

Annick Emdin è nata a Pisa nel 1991. Laureata in Discipline dello Spettacolo, ha conseguito un master in Sceneggiatura e Drammaturgia presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Ha scritto numerosi lavori teatrali, tra cui Matrioska, Bambole usate, Medea, La sposa guerra, La seconda scelta, La morte non esiste, La giostra del cielo e L’ultima lettera di Yanez. Ha inoltre curato la regia del film “L’ombra del giorno” di Giuseppe Piccioni. È autrice di due romanzi, “Io sono del mio amato” e “Il lupo di Skopie”, che rappresentano un filone importante della sua attività artistica.

Informazioni e biglietti

Luogo: Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16

Biglietti: 15 euro intero, 13 euro ridotto convenzionati, 10 euro ridotto per studenti e personale dell’Università di Pisa

Botteghino aperto il martedì dalle 10 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

Prevendita online disponibile su CiaoTickets, al link www.teatronuovopisa.it/lultima-lettera-di-yanez

Telefono e WhatsApp: 392 323 3535

Email: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Per assistere agli spettacoli del Teatro Nuovo è necessaria la tessera annuale di Binario Vivo APS, al costo di 3 euro. La tessera può essere fatta al botteghino oppure online all’indirizzo www.cloud32.it/GES/pub/iscrisocio/232333/01

Last modified: Aprile 22, 2025