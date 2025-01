Un Ritorno alle radici e una nuova avventura: Paolo Cellai tra storia e futuro del Rotary

Written by admin• 9:20 am• Attualità, Pisa

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Simone Amato, Segretario A.R. 2024/2024 del Rotary Club San Rossore.

“Dopo aver partecipato alla Rotary Convention di Singapore, la fine del 2024 ha rappresentato per Paolo Cellai, Vice Presidente del Rotary San Rossore, un momento di profonda riflessione e celebrazione, segnato da un viaggio che lo ha riportato alle origini della sua lunga e illustre carriera rotariana. Paolo ha preso parte a una conviviale organizzata dal Rotary Club of Peninsula presso il prestigioso Marco Polo Hotel di Hong Kong, un luogo simbolico che ha segnato l’inizio del suo percorso rotariano e che ancora oggi custodisce ricordi indelebili. Era il 1° luglio 1989 quando Paolo entrò a far parte del Rotary Club Peninsula, trovando un ambiente stimolante, ricco di amicizia e supporto, che lo portò, pochi anni dopo, a ricoprire la carica di presidente del club nell’anno rotariano 1994/1995. Il pranzo al Marco Polo Hotel, con la sua atmosfera elegante e il suggestivo panorama sul Victoria Harbour, è stato molto più di un semplice momento conviviale: ha rappresentato un ritorno simbolico alle radici della sua storia rotariana. In questa occasione speciale, Paolo ha incontrato l’attuale presidente del club, Ms. Ella Leung, con cui ha condiviso ricordi, esperienze e il tradizionale scambio dei gagliardetti, un gesto che incarna l’essenza stessa dello spirito rotariano, basato su connessioni globali e amicizie durature. Durante il pranzo, Paolo e Ms. Leung hanno discusso dell’importanza di preservare i valori fondamentali del Rotary, sottolineando come il servizio, l’integrità, la diversità, l’amicizia e la leadership siano principi che attraversano generazioni e culture. Il Rotary Club Peninsula ha così celebrato il passato e il presente di Paolo, un uomo che ha saputo portare l’italianità e i valori rotariani oltre ogni confine, grazie anche alla sua straordinaria rete di relazioni costruita nel corso di una carriera internazionale. Paolo Cellai non è solo una figura di spicco nel mondo rotariano, ma anche un leader affermato nei settori della moda, dell’abbigliamento e del retail, con oltre cinquant’anni di esperienza. Ha iniziato la sua carriera a Firenze con Sears, Roebuck & Company, per poi ricoprire ruoli dirigenziali con May Company in Paesi come India, Corea, Giappone, Sri Lanka e Bangladesh, fino ad arrivare a Hong Kong. Grazie a questa esperienza globale, Paolo ha costruito una rete di contatti e competenze che oggi continua a mettere al servizio dei suoi progetti, valorizzando asset e creando brand di rilevanza internazionale. La partecipazione di Paolo alla conviviale del Rotary Club of Peninsula non è stata solo un momento celebrativo, ma un simbolo del significato profondo del Rotary: un’organizzazione che unisce persone di tutto il mondo, accomunate dal desiderio di servire la comunità e di promuovere l’integrità e l’amicizia. Per Paolo, il Rotary non è solo un punto di partenza, ma un viaggio continuo che arricchisce la sua vita personale e professionale, dimostrando che i rotariani non si diventa, ma si nasce, e che i valori del Rotary sono sempre un faro, indipendentemente da dove ci si trovi nel mondo. La fine del 2024 ha così segnato un importante ritorno alle origini per Paolo Cellai, un momento unico che ha celebrato il passato e guardato con entusiasmo al futuro, riaffermando che il Rotary è una storia senza fine, costruita su legami che trascendono il tempo e le distanze. Ma il viaggio non si ferma qui. Dopo aver celebrato le sue radici rotariane, Paolo è ora pronto per una nuova avventura: la Rotary International Convention 2025 a Calgary, in Canada. Dal 21 al 25 giugno, Paolo sarà tra i protagonisti di questo evento straordinario, dove rotariani di tutto il mondo si riuniranno per condividere idee, ispirarsi a vicenda e costruire insieme un futuro di cambiamento e innovazione. Calgary, con le sue maestose Montagne Rocciose, sarà il palcoscenico ideale per alimentare nuove connessioni, scoprire progetti innovativi e vivere l’energia unica che solo il Rotary sa offrire. Questo viaggio rappresenta per Paolo un’ulteriore occasione di crescita, apprendimento e impegno nella missione rotariana, con la stessa passione che lo accompagna da sempre. Perché ogni tappa non è una fine, ma il punto di partenza per nuove straordinarie avventure.“, conclude il comunicato.

Last modified: Gennaio 8, 2025