Elisabetta Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco) sollecita risposte e richiama il Comune di San Giuliano alla trasparenza e al rispetto istituzionale

9:56 am• Politica, San Giuliano Terme

Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco): “Tempi lunghissimi, ci vuole chiarezza con i cittadini. Sono pronta anche ad un dialogo costruttivo con l’amministrazione”

SAN GIULIANO TERME – La Consigliera Comunale Elisabetta Mazzarri, esponente della Lista Civica Boggi Sindaco, ha formalmente sollevato una questione cruciale riguardante la mancata risposta a richieste istituzionali indirizzate agli uffici comunali del Comune di San Giuliano Terme. Questa situazione, protrattasi per mesi, evidenzia problematiche che la consigliera ritiene necessario affrontare con tempestività e spirito collaborativo.

I fatti: richieste protocollate e ignorate La vicenda prende avvio in data 12 settembre 2024, quando la Consigliera Mazzarri ha protocollato presso l’Ufficio Lavori Pubblici Manutenzioni e Servizi di Facility (protocollo n. 42825) una richiesta formale per ottenere informazioni indispensabili per lo svolgimento del proprio mandato istituzionale. Nello specifico, la Consigliera aveva richiesto le progressive chilometriche di inizio e fine dei tratti interni di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati del Comune di San Giuliano Terme, la classificazione amministrativa e tecnico-funzionale delle strade esistenti, incluse le competenze e le delibere attinenti, complete dei relativi allegati, con riferimento alle normative vigenti (tra cui le delibere del 12 dicembre 2000 n. 286 e del 17 dicembre 2002 n. 247).

Nonostante il tempo trascorso, l’Ufficio competente non ha fornito alcun riscontro. Di fronte al silenzio amministrativo, Mazzarri ha presentato un sollecito formale il 27 novembre 2024 (protocollo n. 55896), ribadendo la necessità di ottenere le informazioni richieste. Anche in questo caso, tuttavia, non è stata data alcuna risposta. Successivamente, il 2 gennaio 2025, la Consigliera ha inviato una mail istituzionale alla segreteria del Sindaco, con l’intento di comprendere le ragioni della mancata risposta e di sensibilizzare ulteriormente l’amministrazione. Nonostante ciò, anche questa comunicazione è rimasta senza esito.

La mancata risposta. “La mancata risposta non è soltanto un disguido amministrativo, ma rappresenta una questione di principio. Ogni consigliere comunale ha il diritto e il dovere di accedere alle informazioni necessarie per rappresentare al meglio i cittadini e svolgere il proprio mandato. Quando tale diritto viene negato o ignorato, si creano difficoltà operative che rischiano di minare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni,” afferma la Consigliera Mazzarri – che sottolinea che le richieste avanzate riguardano temi di interesse pubblico, come la sicurezza stradale, la viabilità e la manutenzione del territorio. Si tratta di questioni segnalate direttamente dai cittadini, che si affidano ai propri rappresentanti per ottenere risposte e soluzioni concrete“, conclude Mazzarri.

Un richiamo alla trasparenza e alla collaborazione. La Consigliera Mazzarri ha deciso di formalizzare la questione attraverso una interrogazione scritta, rivolta al Sindaco del Comune di San Giuliano Terme, all’Assessore Marco Balatresi (Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Informatizzazione e Trasparenza) e all’Assessora Fabiana Coli (Lavori Pubblici e Patrimonio Comunale). Nell’interrogazione, la Consigliera chiede le ragioni per cui l’Ufficio Lavori Pubblici – Manutenzioni e Servizi di Facility non ha fornito alcuna risposta alla richiesta del 12 settembre 2024 e al successivo sollecito del 27 novembre 2024. Quali iniziative siano state intraprese dagli assessori competenti per sollecitare una risposta dagli uffici comunali. Perché anche la Segreteria del Sindaco non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione inviata il 2 gennaio 2025. Quali provvedimenti l’amministrazione intenda adottare per assicurare che, in futuro, le richieste istituzionali vengano trattate con la dovuta tempestività e trasparenza. Entro quale termine sarà finalmente fornita la documentazione richiesta, indispensabile per lo svolgimento del mandato della Consigliera.

L’importanza di un’amministrazione trasparente. “La trasparenza e la collaborazione istituzionale sono valori fondamentali per garantire un’amministrazione comunale efficiente e vicina alle esigenze della comunità. Credo fermamente che un dialogo aperto tra gli uffici, gli amministratori e i consiglieri comunali sia essenziale per costruire un rapporto di fiducia con i cittadini. Per questo motivo, invito l’amministrazione a cogliere questa occasione per migliorare i processi interni e assicurare maggiore attenzione alle richieste istituzionali,” dichiara Elisabetta Mazzarri.

Un invito al confronto costruttivo. “Pur esprimendo rammarico per la situazione, la Consigliera Mazzarri si dichiara disponibile a collaborare con l’amministrazione per individuare soluzioni e garantire un approccio più efficace e rispettoso nei confronti dei rappresentanti istituzionali e dei cittadini. La mia intenzione non è polemica, ma costruttiva. Sono certa che, lavorando insieme, sarà possibile superare queste criticità e garantire un’amministrazione sempre più trasparente ed efficiente”, conclude la Consigliera Mazzarri.

