Gioco del Ponte. Veglia al carrello e cena conviviale in Piazza delle Vettovaglie

Written by Redazione• 5:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 26 giugno, alla vigilia del Gioco del Ponte la Parte di Tramontana con i propri gruppi armati e civili riscopre e rilancia la tradizionale veglia al carrello che consuetamente caratterizza la notte che precede la battaglia sul ponte.

In particolare il Comando di Tramontana con i propri gruppi civili, in collaborazione con Confesercenti Provincia di Pisa ed il Centro Commerciale Naturale Pisa Vicoli e Vetrine organizza una cena conviviale nella centralissima Piazza delle Vettovaglie, nel cuore della parte, con un duplice scopo: da un lato sottolineare l’atmosfera palpitante che aggrega la Parte, in particolare modo i gruppi di corteo, nella vigilia del Gioco, e dall’altra riappropriarsi e riscoprire uno degli angoli più belli e caratteristici del centro storico.

L’iniziativa si è resa possibile grazie alla collaborazione di Jungle Bistrot, Pizzeria Lou Lee e Pizzeria da Mario ed è organizzata a cura dell’associazione Gallo di Borea APS ETS. L’idea è quella di lanciare un’iniziativa che nei prossimi anni possa allargarsi a tutte le Magistrature, realizzando un momento magico di amicizia ma anche di preparazione al giorno fatidico dell’ultimo sabato di Giugno. In questo senso la presenza del mondo del Gioco nel tessuto commerciale e sociale cittadino vuol essere ancora una volta il tratto distintivo delle attività della Parte Boreale. Una notte magica in attesa del giorno più atteso dell’anno.

Last modified: Giugno 25, 2026