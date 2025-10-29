Castagnalandia 2025: successo di pubblico e tradizione per la Festa della Castagna di Castelnuovo di Val di Cecina

Written by admin• 7:54 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Con i fuochi d’artificio che domenica sera hanno illuminato il cielo sopra Castelnuovo di Val di Cecina, si è chiusa l’edizione 2025 della Festa della Castagna – Castagnalandia, l’appuntamento autunnale che per tre giorni ha animato il borgo con un programma ricco di eventi e una grande partecipazione di pubblico.

Dopo la cena con spettacolo delle Radiose di venerdì 24 ottobre, la festa è entrata nel vivo sabato con visite guidate di Imago in Villa nel centro storico, l’apertura del mercatino artigianale nel Parco “Il Piazzone”, i concerti della BandaO, la mostra di pittura di Rita Brucalassi all’ex Cinema Tirreno e la serata musicale con gli Ambaradam Live in Piazza Matteotti. Un’intera giornata immersa nei colori, nei profumi e nelle atmosfere dell’autunno.

Domenica 26 ottobre ha confermato il successo dell’iniziativa con il Torneo di calcio “Castagna d’Oro”, le visite guidate, il bungee jumping per i più coraggiosi e il pranzo conviviale alla Pista Polifunzionale. Il pomeriggio è proseguito con la premiazione del torneo, l’incontro “GustiAMO la castagna tra tradizione e innovazione”, e il gran finale musicale con la MIWA Cartoon Cover Band e gli spettacoli di giocoleria in Piazza Matteotti, fino agli attesissimi fuochi d’artificio che hanno chiuso in bellezza l’edizione 2025.

Nonostante il freddo, la partecipazione è stata altissima: i punti ristoro e i ristoranti del borgo hanno registrato il tutto esaurito e, solo al pranzo conviviale di domenica, sono stati serviti oltre 600 pasti su più turni.

Grande successo anche per il tradizionale “Pranzo nei Castagni”, organizzato in località Doccioli dall’Associazione Culturale e Ricreativa La Pagoda di Doccioli, dove i partecipanti hanno potuto gustare piatti tipici e raccogliere le castagne direttamente sul posto.

Il sindaco Alberto Ferrini ha espresso un sentito ringraziamento alla Pro Loco di Castelnuovo di Val di Cecina, guidata da Emanuele Roccuzzo, per l’eccellente organizzazione e per la capacità di coinvolgere le realtà associative del territorio. Un ringraziamento speciale è andato anche alla Pro Loco di Sasso Pisano “La Fumarola”, per il prezioso supporto ai pranzi della manifestazione.

Ferrini ha inoltre ricordato la collaborazione con l’Associazione Il Riccio e con i castanicoltori locali, grazie ai quali durante la festa sono state utilizzate solo castagne di Castelnuovo, un elemento distintivo che rende la sagra un evento unico nel suo genere e un autentico omaggio alla tradizione.

Castagnalandia 2025 si conferma così come una vera festa di comunità: un intreccio di musica, arte, sport, gastronomia e tradizione che ogni anno attira centinaia di visitatori e valorizza le eccellenze del territorio.

Un arrivederci al prossimo anno, con la stessa energia, lo stesso profumo di castagne… e un nuovo, immancabile botto finale!

Last modified: Ottobre 29, 2025