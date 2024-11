Un nuovo campo sportivo all’interno del Parco Europa di Cisanello

Scritto da admin• 12:19 pm• Pisa, Attualità, Sport

PISA – Il Comune di Pisa ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo campo sportivo polivalente all’interno del Parco Europa a Cisanello, in cui si potranno praticare attività come basket e pallavolo. La zona individuata è quella adiacente all’area fitness aperta al pubblico nelle scorse settimane. L’inizio dei lavori è previsto nel mese di gennaio, la durata è di 60 giorni per un investimento complessivo di 65 mila euro, finanziate con risorse del Comune.

“Lo sport è di tutti – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Vogliamo promuovere sempre più i modelli di pratica sportiva all’aperto che i cittadini possono fare in autonomia o attraverso il contributo delle associazioni del territorio. Inizialmente abbiamo lanciato questo modello con l’area fitness al Parco Europa e proseguiamo con la realizzazione del campo sportivo polivalente, offrendo un servizio gratuito alla comunità. Sono atti concreti per promuovere uno stile di vita sano che produce benessere psicofisico, momenti di aggregazione e socialità. Cercare di tornare a promuovere lo sport nei luoghi pubblici e nei parchi facendoli frequentare dalle giovani generazioni funge anche da deterrente per la sicurezza. È volontà dell’amministrazione proseguire con gli interventi nel Parco Europa, prevedendo anche la realizzazione di un percorso pedonale che colleghi via Bargagna e via Cisanello proprio nel tratto limitrofo all’area fitness e al campo polivalente, e inoltre predisporre un sistema di illuminazione. Queste aree sportive sono una risorsa importante, offrono degli ambienti accessibili e inclusivi con tutti i benefici sociali e fisici che ne conseguono: quello che realizzeremo al Parco Europa nel quartiere di Cisanello-Pisanova è un primo punto di riferimento a cui ne seguiranno altri”.

Il nuovo campo polifunzionale ha dimensioni totali di metri 30,10 x 17,10 e dimensioni da gioco di metri 28,00 x 15,00. Le dimensioni del campo consentono la tracciatura di un campo di pallavolo regolamentare con fasce laterali di 3 m per parte oltre ad un campo da basket 3×3, orientato ortogonalmente a quello del volley.

Il cronoprogramma prevederà la pulizia e decespugliamento delle aree di cantiere, lo scavo campo per il quale è previsto lo sbancamento per una profondità di 35 centimetri e la pavimentazione esterna, il riempimento per fondazione campo basket, la formazione di una soletta in calcestruzzo colorato per campo da basket, la realizzazione di giunti dilatazione e tracciatura del campo. Per la pavimentazione saranno utilizzati i migliori materiali al fine di rendere la manutenzione agevole ed economica, e tale da ridurre al minimo i danni conseguenti a cadute. La pavimentazione sarà caratterizzata da una finitura in resine acriliche ad alta resistenza all’usura e ad alto modulo di elasticità, con notevole capacità antisdrucciolo.

