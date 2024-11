Cremonese – Pisa 1-3. Marin, Piccinini e Tramoni un tris d’autore a Cremona. La vetta si colora ancora di nerazzurro

Scritto da admin• 2:04 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC

PISA – Con una gara sontuosa il Pisa espugna (3-1) lo “Zini” di Cremona con le reti di Marin, Piccinini e Tramoni tornato proprio per la sfida contro i grigiorossi dopo l’infortunio. Prima frazione in cui il Pisa trova il gol nel miglior momento della Cremonese con un tap-in ravvicinato di Marin che realizza la prima rete stagionale. Il pari la Cremonese lo trova con Vazquez il suo giocatore migliore, ma è ancora sull’asse Tourè-Piccinini che arriva nel recupero del primo tempo il nuovo vantaggio nerazzurro. Nella ripresa la squadra di Inzaghi controlla la gara e trova in contropiede il terzo gol con un gran gol di Matteo Tramoni che evita Ravanelli e con il sinistro infila Fulignati.

PRE GARA. Alla fine mister Filippo Inzaghi getta nella mischia dal primo minuto Matteo Tramoni. Era sicuramente il giocatore più atteso del match. Per il resto va in campo davanti a Semper Caracciolo, Canestrelli e Rus. A centrocampo spazio ancora a Marin e Piccinini con Tourè a destra e Beruatto a sinistra. Accanto a Matteo Tramoni c’è Moreo con Lind unica punta offensiva. Corini risponde con una Cremo schierata con il 4–2-3-1. Davanti a Fulignati ci sono Antov preferito all’ex Barbieri, Ravanelli, Bianchetti e Sernicola. Castagnetti e Collocolo sono schierati davanti alla difesa. Centrocampo a tre formato dall’ex Viterbese e Catanzaro Vandeputte, Vazquez e Johnsen con Bonazzoli unica punta offensiva. Sono oltre 1700 i tifosi pisani presenti allo “Zini” per sostenere la squadra di mister Inzaghi prima in classifica che prima del match ricordano il presidentissimo Romeo Anconetani, nel giorno dell’anniversario dalla sua scomparsa.

IL PRIMO TEMPO. La Cremonese indossa la maglia celebrativa dei 110 anni di storia, il Pisa si presenta allo Zini “in giallo”. Il Pisa prende subito in mano le redini del match. La prima azione degna di nota è della squadra di Inzaghi con la sponda di Lind per Piccinini il cui destro dal limite è deviato in corner. Un buon Pisa che insiste nella sua azione e attua un pressing altissimo che mette in difficoltà i padroni di casa. Ci prova anche Marin dal limite con il destro, palla di poco a lato. Al 5′ azione insistita di Moreo che va via sulla sinistra, ma il suo cross è troppo sul portiere e Fulignati blocca. Anche la Cremonese si affaccia in avanti al minuto 8 con la conclusione di Collocolo deviata in calcio d’angolo. La Cremonese si fa pericolosa in contropiede con Bonazzoli lanciato da Vazquez e fermato però in offside. Poco dopo ancora Cremo pericolosa in contropiede con Bonazzoli fermato in scivolata da Canestrelli. Dopo un inizio incerto la Cremonese risponde al Pisa. La Cremonese si fa spesso pericolosa infatti dalle parti di Semper. Una punzione di Castagnetti dal 25 metri è deviata in corner dalla barriera del Pisa. Un tiro di Vazquez è respinto dalla difesa nerazzurra. Nel momento migliore della Cremonese il Pisa passa: gran contropiede di Tourè cross in mezzo una serie di rimpalli favorisce Marin che da due passi appoggia in rete: 1-0. Primo gol del centrocampista rumeno in stagione alla settima stagione in nerazzurro. Insiste il Pisa che sfrutta il momento di sbandamento della formazione grigiorossa. Dal limite ci prova Moreo, che colpisce il montante e sulla respinta Piccinini calcia alto sopra la traversa. La Cremonese però trova il pareggio sull’asse di sinistra da Sernicola cross sponda di Bonazzoli e piatto destro di Vazquez che mette alle spalle di Semper: 1-1. Grande azione dei grigiorossi. Ma è ancora Vazquez qualche minuto dopo a servire una palla al bacio per il sinistro al volo di Bonazzoli. E questa volta ci vuole una grande parata di Semper che salva il Pisa. Nerazzurri in leggera difficoltà. Rus commette fallo su Johnsen al limite ed è il primo ammonito del match. Un minuto di recupero. Il Pisa chiude in avanti la prima frazione e all’ultimo assalto colpisce ancora la Cremo: grande azione di Tourè dalla destra cross in mezzo laddove Piccinini compie il più facile dei tap-in: 2-1. Pisa di nuovo in vantaggio. Si va al riposo sul 2-1 per la squadra di mister Filippo Inzaghi.

IL SECONDO TEMPO. Inizia con qualche minuto di ritardo la ripresa. Ad inizio secondo tempo subito tre cambi per le due formazioni. Nel Pisa subito dentro Calabresi per Rus, mentre Corini inserisce Barbieri per Antov e Nasti per Bonazzoli. La Cremonese ci prova con un sinistro di Sernicola con palla sull’esterno della rete. Il Pisa in contropiede trova la terza rete con Tramoni che salta come un birillo Ravanelli e di sinistro fa secco Fulignati: 3-1. E’ tornato Matteo Tramoni. Quarto gol in stagione per Tramoni. E’ il ventesimo gol per la squadra di Inzaghi in questa stagione. Escono allora Lind e Beruatto, dentro Mlakar e Angori. Poco dopo c’è spazio anche per Vignato che esce al posto di uno zoppicante e applauditissimo Tramoni. Nella Cremonese fuori Johnsen e dentro Manuel De Luca. Per i grigiorossi ci prova l’ex Barbieri ma il suo destro termina altissimo. Mister Corini prova a dare una sterzata al match: dentro Majer e Zanimacchia, fuori Castagnetti e Vandeputte. Il Pisa controlla il match che lo vede avanti di due gol. Barbieri nel tentativo di fermare Vignato lo stende con un fallo e si becca il giallo. Poteva involarsi verso la porta il numero dieci di Inzaghi. A sette minuti dalla fine si fa male Moreo, Inzaghi inserisce il danese Hojholt. La Cremo ci prova fino all’ultimo. Sono quattro i minuti di recupero.

CREMONESE – PISA 1-3

CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Antov (46′ Barbieri), Ravanelli, Bianchetti, Sernicola; Castagnetti (77′ Majer) Collocolo; Vandeputte (78′ Zanimacchia), Vazquez, Johnsen (65′ De Luca); Bonazzoli (46′ Nasti). A disp. Saro, Quagliata, Pickel, Buonaiuto, Moretti, Lochoshvili, Milanese. All. Eugenio Corini

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Rus (46′ Calabresi); Tourè, Marin, Piccinini, Beruatto (57′ Angori); Tramoni (62′ Vignato), Moreo (82′ Hojholt); Lind (57′ Mlakar). A disp. Andrade, Loria, Bonfanti N., Abildgaa, Arena, Jevsenak, Bonfanti G.. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

RETI: 25′ Marin (P), 37′ Vazquez (C), 46′ Piccinini (P), 56′ Tramoni (P)

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Ammoniti Rus (P), Barbieri (C). Angoli 4-1. Rec pt 1′; st 4′. Spettatori 10.371 di cui 1780 provenienti da Pisa.

