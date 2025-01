Un mezzo fuoristrada dei Vigili del Fuoco finisce fuori strada: alcune persone in ospedale per accertamenti

Written by admin• 1:13 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

CAPANNOLI – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 8.33 in Via Volterrana nel Comune di Capannoli per incidente stradale.

Durante le operazioni di soccorso nel tragitto tra il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Ponsacco e il luogo dell’intervento un mezzo fuoristrada dei Vigili del Fuoco è uscito di strada finendo ai margini della carreggiata.



Gli occupanti sono stati estratti dal personale VV.F. incolumi ma trasportati all’Ospedale di Pontedera per accertamenti e le cure del caso. Il personale VVF ha collaborato con il 118 oltre a mettere in sicurezza i mezzi e i luoghi dell’intervento.



Un’ulteriore squadra VV.F. ha concluso l’intervento in via Volterrana. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Last modified: Gennaio 28, 2025