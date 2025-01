Incendio sedato in una pizzeria in centro

Written by admin• 1:01 pm• Cronaca, Cronaca, Pisa, Pontedera

PONTEDERA – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 09:01 di martedì 28 gennaio in Via Verdi nel Comune di Pontedera per un incendio di una pizzeria.

All’arrivo sul posto la squadra VV.F. con due mezzi antincendio ha prontamente estinto le fiamme che avevano interessato delle legna accatastate sotto il forno. Il personale dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. le cause dell’accadute sono sempre in fase di accertamento.

Last modified: Gennaio 28, 2025