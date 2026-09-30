Mercatini, giochi e spettacoli: i Loggiati di piazza Vittorio Emanuele si animano per le famiglie

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Dal 7 ottobre “Vivere i Loggiati” porta in centro antiquariato, laboratori, scacchi, musica e attività per bambini. Inaugurazione alle 17

PISA – Costruzioni con i mattoncini, scacchi giganti, spettacoli di magia e mercatini vintage: piazza Vittorio Emanuele II si prepara a diventare un luogo di incontro per bambini, ragazzi e famiglie. Prenderà il via mercoledì 7 ottobre “Vivere i Loggiati”, l’iniziativa organizzata dall’assessorato al Sociale del Comune di Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa.

Le attività interesseranno i Loggiati sul lato di Poste Italiane e parte della piazza, con un calendario che accompagnerà il pubblico tra ottobre e l’inizio di novembre. L’inaugurazione è fissata per il 7 ottobre alle 17.

«Con questa iniziativa vogliamo trasformare piazza Vittorio Emanuele in uno spazio ancora più aperto, vissuto e capace di creare occasioni di socialità per tutta la comunità», dichiara l’assessore Giovanna Bonanno. L’obiettivo è trasformare un luogo di passaggio in uno spazio da frequentare, attraverso occasioni di divertimento e partecipazione.

Bonanno sottolinea anche il coinvolgimento di Poste Italiane e il lavoro dell’Unità di Strada, presente nella piazza per seguire le persone senza fissa dimora e portare avanti i servizi di inclusione sociale.

«La valorizzazione degli spazi cittadini passa anche dalla capacità di costruire occasioni di incontro, animazione e socialità che possano coinvolgere residenti, famiglie, visitatori e attività commerciali», aggiunge Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Pisa, ringraziando il Comune e FZ Group per la collaborazione.

Gli appuntamenti settimanali

Ogni mercoledì di ottobre, dalle 15 alle 18, “Trame di Luce” proporrà incontri fotografici con EOS Immagine e pittura dal vivo con Valentina Molinari, Malita Art. Ogni venerdì, dalle 9 alle 18, spazio invece al mercato di antiquariato, artigianato e vintage. Sotto i Loggiati sarà presente anche un angolo del libro, dedicato allo scambio e alla condivisione.

Il programma per bambini e famiglie

Le attività del fine settimana inizieranno alle 15. Sabato 10 ottobre arrivano le costruzioni di Orange Team LUG, lo spettacolo “Oggetti volanti ben identificati” e il truccabimbi di La Decorazione di LU. Domenica 11 sarà la volta dei giochi da tavolo di Goblin Cafè, ancora insieme al truccabimbi.

Il fine settimana del 17 e 18 ottobre sarà dedicato agli scacchi, con il Circolo Scacchistico La Torre, sfide, gioco libero e scacchi giganti. Sabato torneranno anche le costruzioni con i mattoncini.

Sabato 24 ottobre spazio ai giochi in legno di “Giochi senza Tempo”, alla magia di Dennis Manzi e ai giochi da tavolo. Domenica 25 sono previsti la musica dal vivo di Lorenzo Niccolini e il laboratorio per bambini “Magia del Circo”.

Per Halloween, sabato 31 ottobre, il programma propone uno spettacolo e un laboratorio per bambini, giochi in legno e “Mr. Fred in Rocambolesco”, tra giocoleria, equilibrismo e magia.

Gli appuntamenti proseguiranno sabato 7 novembre con giochi in legno, truccabimbi e musica dal vivo. Il calendario fornito comprende anche domenica 8 novembre, con “Giochi senza Tempo” e La Decorazione di LU.

Last modified: Settembre 30, 2026