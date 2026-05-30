Un incontro per conoscere il percorso PASS, a Montopoli l’assessora regionale Monia Monni

Written by Redazione• 11:56 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI VARDANO – Cos’è il percorso Pass? Di cosa si occupa e come vi si accede? Il Comune di Montopoli in Val d’Arno, in stretta collaborazione con la Regione Toscana, promuove un incontro informativo pubblico dedicato alla presentazione del servizio PASS – Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali. L’iniziativa si terrà venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 17:00, nei locali della Casa della Salute (Via Mattei, 4 – Capanne).

Il PASS è un modello organizzativo e assistenziale mirato a garantire un accesso più equo, inclusivo e personalizzato ai servizi sanitari per le persone con disabilità e con bisogni assistenziali complessi. Spesso le barriere non sono solo architettoniche, ma anche organizzative: il percorso PASS nasce proprio per superare tali ostacoli, calibrando l’accoglienza ospedaliera e ambulatoriale sulle esigenze specifiche del singolo paziente.

L’iniziativa nasce dalla volontà comune di diffondere la conoscenza del PASS tra cittadini, famiglie, operatori sanitari, associazioni del terzo settore e amministratori locali, favorendo una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dal percorso dedicato e rafforzando, al contempo, la rete territoriale di inclusione e supporto.

“Il PASS è una scelta concreta di sanità pubblica: significa organizzare i servizi intorno ai bisogni delle persone con disabilità e con bisogni assistenziali complessi, garantendo percorsi più chiari, accessibili e personalizzati – dichiara l’assessora regionale al Diritto alla salute e al Welfare Monia Monni –. È un modello che la Toscana ha costruito insieme ai territori, ai professionisti e alle associazioni, e che vogliamo continuare a rafforzare. Proprio dal confronto con le associazioni sono emerse indicazioni preziose: per questo stiamo anche aggiornando il portale PASS, con l’obiettivo di renderlo più semplice, fruibile e immediato per cittadini, famiglie e operatori”

«Ringraziamo la Regione Toscana – hanno detto la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – le Asl e le Sds per la collaborazione. Gli obiettivi dell’iniziativa sono illustrare finalità, modalità operative e strumenti del servizio PASS, promuovere il principio dell’universalità e dell’equità nell’accesso ai servizi sanitari. Valorizzare il ruolo della presa in carico multidisciplinare e personalizzata, favorire il confronto diretto tra istituzioni, servizi sanitari, enti del terzo settore e famiglie. Ma anche condividere esperienze territoriali e buone pratiche già attivate nei presidi sanitari e sensibilizzare la comunità sul tema del diritto alla salute e dell’inclusione delle persone con disabilità».

“Un ringraziamento particolare – afferma il Direttore Anci Toscana Simone Gheri – al Comune di Montopoli in Val d’Arno per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nell’aver organizzato un momento di confronto su un percorso regionale di così grande valore. Rafforzare la collaborazione tra ospedali PASS, istituzioni, associazioni e presidi territoriali significa costruire una rete capace di offrire risposte più efficaci e umane alle persone con bisogni speciali. E in questo, i Comuni, possono svolgere un ruolo determinante nel mettere in connessione competenze ed esperienze a supporto”.

L’evento è promosso con la collaborazione di ANCI Toscana, della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e della Società della Salute Valdera, con il patrocinio concesso da Rete Inclusione EVV e Azienda USL Toscana Nord Ovest, Azienda USL Toscana Centro, Tartablu APS e Autismo Pisa aps. Al termine dell’incontro seguirà un apericena a cura di Colazioni Spaiate. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3784142785.

Last modified: Maggio 30, 2026