Un anno di impegno per l’inclusione: i risultati dell’Opera della Primaziale

Written by admin• 2:21 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – L’Opera della Primaziale Pisana presenta il bilancio di un anno di lavoro sul tema dell’accessibilità e le novità del progetto “Tutti all’Opera”, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. «L’accessibilità è un impegno continuo, non un traguardo», ricorda il Presidente Andrea Maestrelli.

oplus_145752098

Collaborazioni e formazione

La rete di associazioni con cui è siglato il protocollo d’intesa è passata da 11 a 14 realtà. Proseguono anche gli scambi con istituzioni nazionali come Guggenheim, Teatro alla Scala e Centro Ricerche RAI, insieme alla formazione del personale, che nel prossimo anno includerà una giornata con Dynamo Academy.

Interventi e strumenti per il “design for all”

Avanza l’attuazione del PEBA, con realizzazioni come il bassorilievo tattile della Creazione e il plastico tridimensionale del Pergamo di Giovanni Pisano, presentato il 13 dicembre.

Completata la collana MiracoLIS (sei video in LIS). Attivato il servizio di video-interpretariato LIS e ISL, operativo tutti i giorni tramite QR code.

Un segnale nella vita religiosa

Il 17 giugno, per la prima volta, la Messa di San Ranieri è stata tradotta in LIS.

Progetti per i più giovani

Con “DISeducare. Educare alla Disabilità”, le scuole primarie hanno partecipato a percorsi tattili e attività inclusive in Piazza del Duomo.

Concluso anche il concorso con il Liceo Artistico Russoli per l’immagine della Giornata del 3 dicembre: premiati 8 studenti.

La Giornata del 3 dicembre

Visite tattili, performance teatrali, una lectio di Tomaso Montanari e il concerto di Tommaso Novi hanno animato Piazza dei Miracoli. Tutti gli eventi sono stati accessibili e con interpreti LIS.

Premio “Costruiamo Gentilezza nella Vita”

Durante la conferenza stampa, l’Opera ha ricevuto il premio per il progetto Accessibilità, riconosciuto per l’approccio condiviso con 14 associazioni e per l’attenzione a ogni fase dell’accoglienza.

«Questa giornata chiude un anno di lavoro – conclude Maestrelli – ma il nostro “cantiere dell’accessibilità” rimane aperto e continuerà a crescere».

Last modified: Dicembre 3, 2025