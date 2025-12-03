Domenica 7 dicembre a “La Città del Teatro” ‘LEA. Un’altra giornata emozionante’

Written by admin• 2:01 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Una produzione Fondazione Sipario Toscana · Per bambine e bambini dai 3 anni.

Prosegue la rassegna Domenica a Teatro con una nuova produzione della Fondazione Sipario Toscana, che porta sul palco uno spettacolo tenero, brillante e profondamente vicino al mondo dell’infanzia. Domenica 7 dicembre, alle ore 17:30, la Sala Margherita Hack ospiterà “LEA. Un’altra giornata emozionante”, progetto della compagnia IntimInnesti, dedicato alle emozioni dei più piccoli e al loro modo unico di viverle e trasformarle.

La storia segue Lea, una bambina alle prese con quella che per gli adulti è una semplice “giornata normale”, ma che per lei diventa un susseguirsi di emozioni, scoperte e piccole conquiste. Dalla scelta dei vestiti ai giochi con gli amici, ogni momento si trasforma in un percorso emotivo che cresce, cambia, esplode e poi si ricompone.

Accanto a Lea c’è la mamma: affettuosa, accogliente, a tratti buffa, ma anche capace di arrabbiarsi e far calare un’improvvisa ombra sul loro mondo. Anche lei attraversa sentimenti, fatiche e gioie quotidiane. Nel corso dello spettacolo, i mondi interiori delle due protagoniste prendono forma e diventano personaggi reali, rendendo visibile ciò che spesso resta nascosto.

“LEA” racconta con poesia, umorismo e delicatezza il rapporto tra madre e figlia, offrendo un’occasione preziosa per riflettere – attraverso il teatro – su come bambini e adulti vivono le emozioni: un invito alla cura reciproca, all’ascolto e alla meraviglia delle piccole cose.

Fondazione Sipario Toscana · Progetto IntimInnesti

LEA. Un’altra giornata emozionante

uno spettacolo di e con Elena Colombo e Adalgisa Vavassori

luci e scene: Andrea de Peppo

costumi: Eros Carpita

collaborazione musicale: Sergio Masiero

foto e progetto grafico: Gabriele Ciavarra

Domenica 7 dicembre · ore 17:30

La Città del Teatro – Sala Margherita Hack

Teatro d’attore · dai 3 anni · durata 50 minuti

Prevendite presso La Città del Teatro e su Ticketone

