Nuove rotte per i giovani pecciolesi: accordo con New Orleans

Written by admin• 2:29 pm• Peccioli, Attualità, Eventi/Spettacolo

PECCIOLI – Il Consiglio Comunale ha approvato una delibera che apre nuove opportunità internazionali per i giovani del territorio, avviando la creazione di strumenti dedicati alla partecipazione a esperienze culturali, artistiche, educative e formative a New Orleans (Stati Uniti).

La decisione dà seguito al Memorandum d’Intesa firmato il 26 settembre 2025 tra Peccioli e New Orleans, nell’ambito dell’International Arts Festival and Sister Cities Summit, che sancisce un rapporto di amicizia istituzionale fondato sulla collaborazione culturale e educativa, con particolare attenzione agli scambi giovanili.

In coerenza con le linee programmatiche di mandato, l’amministrazione conferma così l’impegno a valorizzare cultura, turismo, formazione e innovazione, promuovendo percorsi internazionali capaci di arricchire la comunità.

La delibera approvata prevede l’avvio di procedure e strumenti operativi – tra cui un possibile avviso pubblico – per selezionare giovani residenti interessati a partecipare a programmi di scambio a New Orleans, con adeguato supporto organizzativo e logistico.

«Peccioli continua a investire sui giovani, offrendo esperienze che formano, aprono la mente e rafforzano il senso di comunità – commenta il sindaco Renzo Macelloni –. La collaborazione con New Orleans, città simbolo di creatività e multiculturalismo, è un’occasione straordinaria di crescita per tutti».

Con questa iniziativa, Peccioli rafforza la propria vocazione a essere un territorio dinamico, aperto e innovativo, capace di trasformare le relazioni internazionali in opportunità concrete per il futuro.

Last modified: Dicembre 3, 2025