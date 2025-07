Un altro pezzo di vera pisanità che se ne va: ci ha lasciato Simone Ceccanti

Written by admin• 5:08 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Scomparso all’età di 52 anni il noto ambulante di Piazza delle Vettovaglie. Era un combattente del Gioco nel San Michele e un grande tifoso del Pisa Sc

PISA – Una notizia ferale ha sconvolto in queste ore la nostra città: ci ha lasciato a soli 52 anni Simone Ceccanti, storico ambulante di piazza delle Vettovaglie, oltre che grande tifoso del Pisa e combattente del Gioco del Ponte per la Magistratura di San Michele.

di Maurizio Ficeli

Simone, purtroppo, era malato da un pò di tempo. In piazza delle Vettovaglie era conosciuto da tutti e chi passava da lì poteva notare il suo banco ordinato e colorato di frutta e verdura che era un punto di riferimento per clienti e turisti che passavano dal mercato. Simone colpiva per le sue battute intrise di vera pisanità e simpatia che facevano presa su tutti.

Ma oltre che per questo Simone Ceccanti era noto anche come grande tifoso del Pisa e per il ruolo di combattente che ha sempre rivestito nel Gioco del Ponte. Anch’io ricordo le tante trasferte fatte con lui ai tempi di Romeo e con i suoi genitori, il padre Luciano Ceccanti, che per tanti anni ha lavorato nel negozio di elettrodomestici ed alta fedeltà De Paola in Lungarno Mediceo e la madre Mara Macchia.

Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sui social in questo momento, sia da parte degli ambienti dei tifosi nerazzurri che da quelli del Gioco del Ponte, perché con Simone scompare un altro personaggio di quella Pisa generosa e popolare difficile da sostituire specie in un mondo sempre più globalizzato.

La Magistratura del San Marco e i suoi combattenti si stringono con affetto attorno al famiglia Ceccanti per la perdita di Simone Ceccanti. “Ci piace ricordarti al carrello dalla parte di là d’Arno contro le nostre cotte ,sei sempre stato un fiero e rispettoso nemico solo nel momento della battaglia , al di là del giorno gioco eri uno che si faceva in quattro per aiutare qualsiasi magistratura in difficoltà Uomo cardine del gioco del Ponte , ricoprendo negli anni tanti ruoli all’interno della parte di Gioco Del Ponte Tramontana . Ciao Simone“

I funerali si svolgeranno lunedì 7 luglio alle ore 16 presso la Chiesa del quartiere Cep a Pisa

FOTO TRATTA DALLA PAGINA FACEBOOK DELLA MAGISTRATURA DI SAN MARCO.

Last modified: Luglio 4, 2025