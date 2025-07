Il pugilato torna protagonista a Tirrenia con Giovanni Redi: serata evento sabato 5 luglio al Bagno Imperiale

Written by admin• 5:12 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport, Tirrenia

TIRRENIA – Sabato 5 luglio, a partire dalle ore 20.30, la terrazza del Bagno Imperiale in piazza Belvedere a Tirrenia si trasformerà in un’arena a cielo aperto per una serata dedicata al pugilato. L’occasione è speciale: il ritorno sul ring di Giovanni Redi, 37 anni, ex campione del mondo di Muay Thai, che affronterà Anatolii Burdiian in un match attesissimo.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dalla Pugilistica Carlo Bartolomei con il patrocinio del Comune di Pisa. A presentare la serata sarà Marcello Bartolomei, maestro di Redi e figura centrale nell’organizzazione dell’appuntamento, che porterà il grande pugilato sul litorale pisano in un contesto del tutto inedito.

Oltre al combattimento principale, il programma prevede una serie di eventi collaterali per celebrare la memoria di grandi figure del pugilato locale e premiare i giovani talenti:

1° Trofeo del Litorale “Piero del Papa” , per il miglior pugile dilettante della serata

, per il miglior pugile dilettante della serata Memorial Cristian Daghio

Memorial Gigi Tassi

Memorial Franco Priami

Memorial Carlo Bartolomei

«Ringraziamo la Pugilistica Bartolomei per aver portato sul Litorale un evento sportivo gratuito, aperto a tutta la cittadinanza – ha dichiarato l’assessore allo sport Frida Scarpa –. Giovanni Redi rappresenta perfettamente il valore dello sport come percorso di crescita e riscatto. Dopo i trionfi nel Muay Thai, ha deciso di mettersi di nuovo in gioco, accettando nuove sfide. È un messaggio potente, che può arrivare con forza alla nostra comunità. La Pugilistica Bartolomei è una realtà importante del territorio, che lavora anche nelle scuole con progetti di prevenzione del bullismo. Lo sport, in questo senso, diventa uno strumento diretto e immediato di inclusione. L’Amministrazione sarà sempre al fianco di iniziative come questa».

Giovanni Redi, classe 1987, è un pugile professionista e imprenditore nel mondo dello sport. La sua carriera inizia a 15 anni, spinto dalla necessità di difendersi dai bulli. Tra i 18 e i 24 anni si trasferisce in Thailandia, dove conquista 7 titoli, tra italiani, europei e mondiali, diventando una delle figure di riferimento nel panorama internazionale del Muay Thai. Tornato in Italia, ha continuato la sua carriera sportiva e organizzato importanti eventi a Pisa, Pontedera e all’Arena Garibaldi, promuovendo lo sport come strumento di aggregazione e crescita personale.

