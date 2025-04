Ultimo incontro della rassegna Warning: ‘Il sapere di ciascuno e la Scienza di tutti’ il 10 aprile a Palazzo Blu

Written by admin• 6:33 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il 10 aprile, l’Auditorium di Palazzo Blu ospiterà il nuovo e ultimo incontro della rassegna Warning, edizione 2024/2025, dal titolo “Il sapere di ciascuno e la Scienza di tutti”. I relatori saranno il professor Marco Beretta, ordinario di Storia della Scienza all’Università di Bologna, e il professor Antonio Clericuzio, ordinario di Storia della Scienza e delle Tecniche presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre.

Nel contesto globale attuale, cresce l’interesse per la storia della Scienza in chiave globale, con particolare attenzione alla relazione tra i contributi locali e quelli universali. Da sempre, l’umanità ha cercato di comprendere il funzionamento del mondo per fare previsioni attendibili, come testimoniato dai tentativi preistorici di spiegare i cambiamenti stagionali osservando il sole, le stelle e la luna. Tuttavia, l’interesse dell’uomo non si è limitato all’astronomia: basti pensare all’estrazione del ferro, un processo chimico che ha segnato un’epoca, ma sviluppato da metallurgisti senza una vera consapevolezza scientifica. I Greci furono tra i primi a teorizzare le osservazioni empiriche, ma anche altre civiltà, come India, Cina, Medio Oriente e Sud America, avanzarono parallelamente nel campo della Scienza. Nonostante le diverse culture e visioni del mondo, queste civiltà svilupparono in modo indipendente innovazioni cruciali, come la carta, la polvere da sparo e il sapone. Nel XIII secolo, tutte queste scoperte diffuse geograficamente si fusero nelle università europee, dando vita a una Scienza unificata.

Per comprendere questo lungo processo che ha portato alla scienza moderna, è fondamentale riconoscere che molti dei principi scientifici odierni derivano dai “saperi” di antiche culture, dimostrando che il pensiero e le metodologie scientifiche hanno radici in un passato pluriculturale.

Gli incontri della rassegna Warning, aperti al pubblico, si terranno alle 15.30 e sono disponibili in presenza o in streaming sui canali social di Palazzo Blu (Facebook e YouTube) e sul sito warning.palazzoblu.it.

