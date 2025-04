Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha insignito il Prof. Fabrizio Menchini Fabris della Medaglia “Ai Benemeriti della salute pubblica” quale padre dell’Andrologia italiana

Written by admin• 6:50 pm• Attualità, Pisa

PISA – Si è svolta nella mattinata di lunedì 7 aprile al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle medaglie al “Merito della Sanità Pubblica” e ai “Benemeriti della Salute Pubblica”. Nel corso della cerimonia è intervenuto il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Al termine il Presidente Mattarella, coadiuvato dal Ministro Schillaci, ha consegnato le medaglie. Era presente il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano.

Durante la Cerimonia, il Prof. Fabrizio Menchini Fabris ha ricevuto dalle mani del Presidente Mattarella e del Ministro Schillaci la Medaglia “Ai Benemeriti della salute pubblica” con le seguenti motivazioni: “Comunemente riconosciuto a livello nazionale in ambito andrologico, urologico ed endocrinologo come il padre dell’Andrologia italiana, nel corso della sua lunga carriera di medico e ricercatore, si è distinto per il ruolo fondamentale per lo studio e la diffusione della cultura andrologica”.

Il Prof. Menchini Fabris, illustre clinico pisano, è conosciuto in tutto il mondo per i molteplici e fondamentali risultati scientifici e contributi conseguiti nella sua lunga e brillante carriera, e per aver dettato ed elaborato imprescindibili dati scientifici in questo ambito medico e di ricerca, che ha posto la salute al maschile in primo piano.

Negli anni ’70, primo in Europa, il Prof. Menchini Fabris fonda a Pisa la prima scuola di andrologia, da lui diretta fino all’inizio del nuovo millennio. Pioniere nella ricerca e negli studi, grazie al suo pensiero, la scuola diviene il centro di formazione per eccellenza degli specialisti in campo andrologico. La Scuola Pisana di Andrologia, che si è sempre distinta per il suo spirito d’innovazione, indirizzo specifico della scuola che il prof. Menchini Fabris ha sempre trasmesso ai suoi allievi, è sempre stata all’avanguardia nella ricerca di nuove tecniche e terapie per le patologie maschili.

Sempre su impulso del Prof. Fabrizio Menchini Fabris, riconosciuto quale padre dell’andrologia italiana, sono nate la Società Italiana di Andrologia e la scuola di Specializzazione e l’Unità Operativa di Andrologia.

In questi ultimi cinquant’anni a Pisa si sono formati in ambito andrologico oltre 450 medici che sono andati poi a ricoprire la direzione di alcune tra le più importanti scuole italiane di Urologia ed Endocrinologia (Roma, Napoli, Milano, Padova, per citarne alcune) ricoprendo anche prestigiosi incarichi nazionali universitari e ospedalieri.

Il Prof. Menchini Fabris negli anni è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti per i preziosi contributi da lui apportati in campo medico scientifico. L’illustre clinico toscano è Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana (1997); Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2008); Cavaliere dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio; Lectorem Honoris Causa Universidad Complutense Madrid; Premio “Lamberto Coppola” (2002); Premio “Magna Grecia” (2005).

È stato membro della Commissione Nazionale per la lotta contro l’AIDS 1994 nel quadro del programma: “L’EUROPA CONTRO L’AIDS” (Il suo intervento a Bruxelles, in qualità di Relatore ufficiale, determinò l’accoglimento del progetto) e membro del Comitato Nazionale di Bioetica dal 1992 al 1994.

Ha partecipato a decine di sperimentazioni farmaceutiche ed è autore di centinaia di articoli scientifici di rilievo nazionale ed internazionale, ed è autore di numerosi libri di testo e di capitoli.

