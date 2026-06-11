Ultimo giorno di scuola al mare, oltre mille studenti verso il litorale pisano: corse straordinarie di Autolinee Toscane

Written by Redazione• 10:19 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – L’ultima campanella si festeggia in modi diversi nelle varie città, ma a Pisa anche quest’anno oltre mille studenti hanno scelto di raggiungere il litorale pisano per trascorrere una giornata di festa insieme ai propri compagni.

Un appuntamento ormai consolidato che, ogni anno, comporta un significativo aumento della domanda di trasporto pubblico nella fascia oraria compresa tra le 10.30 e le 12.30, in particolare sulla linea 10 diretta a Tirrenia.

Per garantire un servizio efficiente e sicuro, Autolinee Toscane ha pianificato con anticipo un dispositivo straordinario, predisponendo 19 corse aggiuntive complessive, tra collegamenti di andata e ritorno, e impiegando personale qualificato per la gestione e il coordinamento dei flussi degli studenti durante l’intera giornata.

È stato inoltre attivato il controllo dei titoli di viaggio agli accessi, così da rendere più ordinate e sicure le operazioni di imbarco.

L’importante sforzo organizzativo messo in campo da Autolinee Toscane ha consentito di gestire in modo efficace un’affluenza straordinaria di passeggeri, garantendo a oltre mille ragazze e ragazzi la possibilità di raggiungere il mare e rientrare in sicurezza, nel rispetto del regolare esercizio del servizio.

Last modified: Giugno 11, 2026